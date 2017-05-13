Трамп пригрозив скасувати щоденні брифінги для преси

Раніше прес-секретар Білого дому заявив, що журналісти прагнуть підловити адміністрацію на неточностях

У серії повідомлень у «Твіттері» в п’ятницю 12 травня президент Дональд Трамп пригрозив припинити щоденні брифінги для преси в Білому домі.

«Може, краще взагалі скасувати всі майбутні «брифінги для преси» і роздавати письмові відповіді заради точності ???» – написав президент відразу після твіту, в якому заявив, що, з огляду на «активний характер» його президентства, від співробітників його адміністрації не повинні очікувати надання інформації «з бездоганною точністю».

Асоціація кореспондентів Білого дому відреагувала без зволікання, засудивши пропозицію Трампа і підкресливши значення брифінгів.

«Брифінги та прес-конференції Білого дому надають журналістам можливість задавати питання чиновникам на найвищому рівні уряду США, що має велике практичне і символічне значення, – йдеться в заяві президента асоціації Джеффа Мейсона. – Скасування брифінгів знизить підзвітність, прозорість і можливість для американців бачити, що в системі США жодна політична фігура не варта більше вимоги відповідати на питання про свою діяльність».

Раніше на цьому тижні журналісти поставили запитання прес-секретареві Білого дому Шону Спайсеру про можливу неточність в одному з твітів. Відповідаючи на нього, Спайсер підкреслив, що співробітники Білого дому дуже втомлюються, а представники засобів масової інформації, за всіма ознаками, прагнуть підловити їх на неточностях і помилках під час брифінгів для преси.

«Ми приходимо на роботу і з усіх сил намагаємося зробити все, щоб надати вам і американському народу інформацію про те, що він робить від імені цього народу – для того, щоб зберігати країну в безпеці, щоб з’явилися нові робочі місця, – однак знову і знову ви вдаєтеся до спроб структурного аналізу кожного окремого слова і перетворюєте все в гру в кішки-мишки замість того, щоб дійсно постаратися вникнути в реалізовану політику», – поскаржився Спайсер.

Ставлення Трампа до багатьох американським ЗМІ навряд чи можна охарактеризувати як рівне – так, ще під час передвиборчої боротьби, він неодноразово звинувачував кілька провідних ЗМІ в поширенні «фейкових новин».

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