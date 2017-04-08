Трамп привітав американських військових з успішно виконаним завданням

Президент вважає, що військовослужбовці добре представили США і весь світ при атаці на Сирію
Президент Дональд Трамп привітав американських військових з успішним ударом по авіабазі в Сирії.
«Вітаю наших чудових військовослужбовців, чоловіків і жінок, за те, що вони так добре представили Сполучені Штати і весь світ у сирійській атаці», – написав Трамп у Twitter 8 квітня.
Нагадаємо, раненько 7 квітня США випустили 59 крилатих ракет Tomahawk із есмінців ВМС, які базують в Середземному морі, по авіабазі сирійських урядових сил, з якої, як стверджують США, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку в провінції Ідліб 4 квітня.
Президент Трамп назвав рактний удар відповіддю за цю хімічну атаку.
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