Білий дім випередив ЗМІ з публікацією податкової декларації Трампа

У Білому домі назвали оприлюднення відомостей журналістами незаконним

Білий дім повідомив, що в 2005 році президент Дональд Трамп отримав дохід понад 150 мільйонів доларів і заплатив з нього 38 мільйонів доларів прибуткового податку.



Одночасно Білий дім засудив як незаконне оприлюднення цих відомостей у телевізійному репортажі.



Заява була видана ввечері у вівторок до репортажу телекомпанії MSNBC, в якому журналістка Рейчел Меддоу показала документ на двох сторінках, який, за її словами, є податковою декларацією Трампа за 2005 рік.



Вона повідомила, що джерелом інформації є лауреат Пулітцерівської премії і податковий аналітик Дейвид Кей Джонстон.



Джонстон сказав Меддоу, що документ був надісланий йому поштою. За його словами, він не знає, хто його відправив і навіщо.



Меддоу повідомила, що відправила копію документа в Білий дім для коментаря.



Адміністрація виступила з публічною заявою до того, як її програма вийшла в ефір у вівторок ввечері.



«Коли вам так відчайдушно хочеться рейтингів, ви готові порушити закон і просувати новину про дві сторінки податкової декларації десятирічної давності», - йдеться у заяві Білого дому.



У заяві також зазначається: «До обрання президентом Трамп був одним з найуспішніших бізнесменів в світі. Викрадати і публікувати його податкові декларації - абсолютно незаконно. Нечесні ЗМІ можуть і далі робити це частиною свого діла, в той час як президент зосередиться на своєму».



Трамп неодноразово відмовлявся публікувати свої податкові декларації, незважаючи на критику, яка лунала протягом торішньої передвиборчої кампанії, і припущення його політичних суперників, що він намагався щось приховати.



Трамп пояснював відмову в публікації декларацій тим, що вони проходили перевірку в Податковій службі. На думку експертів, така перевірка не є перешкодою для публікації документів.

Дивіться також: Ось які виклики стоять перед держсекретарем США в Азії