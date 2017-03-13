Українці Чикаго стурбовані позицією Трампа щодо України

Мексиканці і мусульмани – не єдині в Чикаго, кого приголомшили слова та дії президента Дональда Трампа, пише журналіст Chicago Sun-Times Ден Мігалопулос. Всі розмови щодо зв'язків між Трампом і Путіним останнім часом викликають глибоку стурбованість у великій українській громаді Чикаго і передмість.
Ситуація є чудовою нагодою для місцевих посадовців звертатися до досить значного блоку електорату, зазначає Мігалопулос. Сенатор-демократ Ричард Дурбін і конгресмен Майк Квіґлі розповіли про свою нещодавню поїздку в Україну та зустріч із Петром Порошенком на зібранні в мерії в неділю, в районі українського села, інформує Chicago Sun-Times.
Форум в Українському культурному центрі організував відділ Українського конгресового комітету Америки штату Іллінойс.
Українське населення Чикаго складає, за оцінками, від 100 до 250 тисяч, зауважує Павло Бандрівський, віце-президент УККА в Іллінойсі.
«Що нас об'єднує, – це турбота про нашу батьківщину, – підкреслює Бандрівський. – Нам потрібно мати лідерство в цій країні, яке не є наївним, коли мова йде про Росію», – повідомляє видання.
Українська громада має довгу історію в Чикаго. У старому районі на балконах будинків майоріють синьо-жовті прапори, а у вікнах видніються написи “United We Stand With Ukraine”, пише Chicago Sun-Times.
«Ми намагаємося робити те, що можемо, щоб допомогти нашій батьківщині», – ділиться з виданням отець Микола Бурядник, який переїхав сюди з України в 2002-му році і є священиком в Українській католицькій церкві святого Йосипа Обручника.
Конгресмен Квіґлі стверджує, що побоювання з приводу Путіна виходять далеко за межі України – в багато інших колишніх радянських республік, у тому числі Литву, Латвію, Естонію та Грузію, повідомляє видання.
«Путін хоче відновити Радянський Союз, – зауважує Квіґлі. – Це надзвичайно турбує всіх людей, які тут є першим або другим поколінням американців із цих країн».
Після того, як на зустрічі відспівали американський та українські гімни – американський перший, а український голосніше, наголошує Мігалопулос – натовп на заході слухав, як Квіґлі і Дурбін обіцяли підтримати зусилля їх батьківщини, щоб відштовхнути Путіна. Дурбін зазначив, що Путін вважає, що Україна «не має права бути окремою нацією».
Квіґлі сказав, що під час зустрічі з Порошенком у лютому, він і Дурбін заявили українському лідеру, що американські законодавці як республіканці,так і демократи, виступають за збереження санкцій проти Росії.
Дивіться також: Українське Чикаго: Як діаспора зуміла розбудувати один із найпрестижніших районів поміж американців
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum