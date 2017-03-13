Українці Чикаго стурбовані позицією Трампа щодо України

Мексиканці і мусульмани – не єдині в Чикаго, кого приголомшили слова та дії президента Дональда Трампа, пише журналіст Chicago Sun-Times Ден Мігалопулос. Всі розмови щодо зв'язків між Трампом і Путіним останнім часом викликають глибоку стурбованість у великій українській громаді Чикаго і передмість.

Ситуація є чудовою нагодою для місцевих посадовців звертатися до досить значного блоку електорату, зазначає Мігалопулос. Сенатор-демократ Ричард Дурбін і конгресмен Майк Квіґлі розповіли про свою нещодавню поїздку в Україну та зустріч із Петром Порошенком на зібранні в мерії в неділю, в районі українського села, інформує Chicago Sun-Times.

Форум в Українському культурному центрі організував відділ Українського конгресового комітету Америки штату Іллінойс.

Українське населення Чикаго складає, за оцінками, від 100 до 250 тисяч, зауважує Павло Бандрівський, віце-президент УККА в Іллінойсі.

Голосування в Чикаго

«Що нас об'єднує, – це турбота про нашу батьківщину, – підкреслює Бандрівський. – Нам потрібно мати лідерство в цій країні, яке не є наївним, коли мова йде про Росію», – повідомляє видання.

Українська громада має довгу історію в Чикаго. У старому районі на балконах будинків майоріють синьо-жовті прапори, а у вікнах видніються написи “United We Stand With Ukraine”, пише Chicago Sun-Times.

«Ми намагаємося робити те, що можемо, щоб допомогти нашій батьківщині», – ділиться з виданням отець Микола Бурядник, який переїхав сюди з України в 2002-му році і є священиком в Українській католицькій церкві святого Йосипа Обручника.

Конгресмен Квіґлі стверджує, що побоювання з приводу Путіна виходять далеко за межі України – в багато інших колишніх радянських республік, у тому числі Литву, Латвію, Естонію та Грузію, повідомляє видання.

«Путін хоче відновити Радянський Союз, – зауважує Квіґлі. – Це надзвичайно турбує всіх людей, які тут є першим або другим поколінням американців із цих країн».

Після того, як на зустрічі відспівали американський та українські гімни – американський перший, а український голосніше, наголошує Мігалопулос – натовп на заході слухав, як Квіґлі і Дурбін обіцяли підтримати зусилля їх батьківщини, щоб відштовхнути Путіна. Дурбін зазначив, що Путін вважає, що Україна «не має права бути окремою нацією».

Квіґлі сказав, що під час зустрічі з Порошенком у лютому, він і Дурбін заявили українському лідеру, що американські законодавці як республіканці,так і демократи, виступають за збереження санкцій проти Росії.

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