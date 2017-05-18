Трамп висловив обурення з приводу «найбільшого полювання на відьом» в історії США

Президент Дональд Трамп в четвер піддав критиці призначення спеціального прокурора для розслідування ймовірного російського втручання у вибори, назвавши це «найбільшим полюванням на відьом» в історії США. За кілька годин до цього президент сказав, що з нетерпінням чекає ретельного розслідування цієї справи.



Під наростаючим тиском з боку Конгресу Міністерство юстиції в середу призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним прокурором, доручивши йому очолити розслідування про передбачуване втручання Росії в президентські вибори 2016 року і можливу змову між помічниками Трампа і Москвою.



У середу Трамп заявив: «Ретельне розслідування підтвердить те, що ми вже знали: що ніякої змови між моїм передвиборчим штабом і іноземними інтересами не було». У четвер вранці Трамп в декількох твітах висловив невдоволення з приводу призначення спецпрокурора.



«При всіх незаконних діях, які відбувалися в передвиборному штабі Клінтон і адміністрації Обами, ніяких спецпрокурорів не призначали!» - написав Трамп.

«Це найбільше в американській історії полювання на відьом по відношенню до політика!» - додав він.

У тому ж ключі Трамп висловився в середу, ще до призначення Мюллера, сказавши, що ні з одним політиком в історії не поводилися «гірше і несправедливіше».



Росія відкидає висновки американської розвідки про те, що Москва втручалася у вибори в спробі сприяти перемозі Трампа. Сам Трамп також спростовує припущення про російське втручання у вибори і про будь-який зв'язок між його наближеними та Москвою.



І демократи, і республіканці вітали рішення про призначення спецпрокурора.



Трамп, не бажаючи надавати ваги будь-яким твердженням, що підриває легітимність його перемоги, зневажливо відгукується про розслідування щодо російської справи, які ведуться в ФБР, Палаті представників і Сенаті. Він назвав твердження про російське втручання у вибори спробою демократів виправдати поразку Клінтон. Минулого тижня Трамп сказав, що думав «про цю історію з Росією», коли приймав рішення про відставку екс-директора ФБР Джеймса Комі.

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