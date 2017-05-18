Виплати Путіна Трампу чи тільки невдалий жарт?

У розпорядженні видання The Washington Post виявився запис приватної розмови у 2016 році лідера більшості в Палаті представників Кевіна Макарті з іншими членами керівництва Республіканської партії

«За місяць до того, як Дональда Трампа було остаточно висунуто кандидатом в президенти від республіканців, один з його найближчих союзників в Конгресі - лідер більшості в Палаті представників Кевін Маккарті - зробив політично небезпечну заяву в приватній бесіді на Капітолійському пагорбі зі своїми колегами-лідерами республіканців: сказав, що Трамп може отримувати гроші від російського президента Володимира Путіна», - пише Адам Ентус у статті, опублікованій у виданні The Washington Post.



«Є дві людини, яким, я думаю, платить Путін, - Рорабакеру і Трампу», - заявив Маккарті, згідно із записом розмови 15 червня 2016 року, яка була прослухана і перевірена виданням The Washington Post.

Конгресмен Дейна Рорабакер, республіканець з Каліфорнії, відомий в Конгресі як пристрасний захисник Путіна і Росії.



Спікер Палати представників Пол Раян негайно втрутився, не допустивши подальшого розвитку цієї теми, і змусив присутніх республіканців пообіцяти зберігати це в секреті, йдеться в статті.



«Безпосередньо перед цією розмовою Маккарті і Раян прийшли з переговорів, що відбулися в приміщенні Капітолію, з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, який розповів про тактику Кремля, яка полягає у фінансуванні політиків-популістів з метою підриву демократичних інститутів в Східній Європі», - зазначає автор статті.



Деякі законодавці посміялися над заявою Маккарті. Тоді він швидко додав: «Богом клянуся!»



Раян порадив своїм помічникам-республіканцям зберегти розмову у таємниці, сказавши: «Ніяких витоків ... Саме тому ми можемо бути впевнені в тому, що ми тут справжня сім'я».



«Розмова зберігалися в секреті майже рік», - пише журналіст.



«Ця розмова проливає світло на погляди керівників Республіканської партії, які зараз опинилися під зростаючим тиском через поведінку президента Трампа. Розмова показує, що лідери республіканців в Палаті представників в приватному порядку обговорювали втручання Росії у вибори 2016 року і відносини Трампа з Путіним, але хотіли зберегти свої побоювання в таємниці, - вважає Ентус. - По записах важко судити, якою мірою ці заяви слід приймати буквально».



У відповідь на прохання прокоментувати цю розмову прес-секретар Раяна Брендан Бак сказав: «Цього не було», а Метт Спаркс, прес-секретар Маккарті, заявив: «Сама ідея, що Маккарті це сказав, абсурдна і помилкова».



Після того як йому сказали, що The Washington Post може процитувати запис розмови, Бак сказав: «Вся ця розмова влітку явно була спробою пожартувати. Ніхто не повірив, що лідер більшості всерйоз стверджує, що Дональду Трампу або комусь із інших членів нашої партії платили росіяни. Ба більше, спікер і кервіництво партії неодноразово засуджували втручання Росії в наші вибори, і Палата представників продовжує розслідування щодо цих дій».



«Це була невдала спроба пожартувати», - сказав Спаркс.



Прес-секретар Рорабакера Кен Ґраббс заявив, що конгресмен є послідовним прихильником «тісної співпраці з російською стороною в боротьбі з радикальним ісламізмом. Конгресменові не потрібно платити, щоб він прийшов до цього неминучого висновку».



«Поблажливе ставлення кандидата в президенти Трампа до Путіна і заклики до тіснішої співпраці з Москвою привели його до конфлікту з республіканської фракцією Палати представників, яка довго виступала за більш жорстку позицію щодо Росії, за винятком Рорабакера і деяких інших», - йдеться у статті.



Серед лідерів Республіканської партії в Палаті представників Кевін Маккарті виділявся як критик Путіна. Так, в 2015 році він закликав до введення «суворіших» санкцій за дії Росії на сході України і анексію Криму, зазначає автор статті Ентус.



У травні 2016 року Маккарті вирішив стати делегатом Трампа на Національному з'їзді Республіканської партії, розійшовшись з Раяном, який заявив, що він ще не готовий підтримати кандидатуру Дональда Трампа. Відносини Маккарті з Трампом стали настільки близькими, що президент іноді називав його «мій Кевін», - пише автор.



Раян заявив 2 червня, що він проголосує за Трампа з метою «об'єднати партію, щоб ми змогли перемогти восени», але продовжував конфліктувати з кандидатом, в тому числі через Путіна. Коли Трамп спробував уявити Путіна як кращого лідера, ніж тодішній президент Обама, Раян назвав російського президента «агресором, що не поділяє інтересів США», - нагадує Адам Ентус у статті у виданні The Washington Post.

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