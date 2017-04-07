Американські військові привезли в Україну джаз

Послухати джаз у виконанні музикантів ВПС США. Таку нагоду мали минулого тижня шанувальники джазу в Україні. Джаз-бенд американських Військово-повітряних cил дав концерти в Одесі, Кропивницькому (колишньому Кіровограді) і Києві. Тижневий тур унікального оркестру був присвячений 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Сполученими Штатами і Україною. Бугі-вугі від льотчиків-джазменів мали змогу оцінити і наші київські кореспонденти.

В джазі тільки військові. І навіть єдина дівчина, солістка, носить форму. Джаз-бенд Військово-повітряних сил США втілює американське уявлення про те, яким має бути армійський оркестр. Жодного пафосу й офіціозу. Невимушеність, імпровізація, живий зв’язок із залом. І – справжній американський джаз.

Їхня назва – «Амбасадори», а ще їх називають музичними послами Америки. Джазмени у військових одностроях подорожують світом з концертами, об’єднують людей через музику.

Програма, яку вони привезли в Україну, присвячена ґуру американського джазу Ґленові Міллеру. Саме він заснував перший джазовий оркестр ВПС США у далекому 44 році.

Говорить командир джаз-бенду «The Ambassadors» полковник Дон Скофілд,

«Ось уже 75 років наш оркестр грає музику майора Ґлена Міллера. Ми щасливі привезти цю музику сьогодні людям України. Це справді символічний жест нашого партнерства».

Джон Доусон, музичний директор джаз-бенду «The Ambassadors», каже:

«Ми тут, щоб відзначити 25 років встановлення дипломатичних відносин між США і Україною. Це так чудово – що ми можемо це зробити з допомогою музики. Для нас велика радість – грати для усіх цих людей, які зібралися на концерт, особливо для родин поранених бійців АТО».

А глядачі у захваті. Кажуть – ТАКИХ військових оркестрів вони зроду не бачили:

«Це був найкращий день у моєму житті. Я дуже люблю музику, і особливо джаз».

«Я ніколи не бував на таких концертах. Джаз я слухаю ось так зі сцени вперше, я навіть приїхав з іншого міста».

«Дуже гарно. Я такого ніколи не чув. І, мабуть, не почую».

«Дуже приємно і дуже несподівано, коли американські військові грають гімн України. Це так зворушливо».

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