Україна отримує підтримку МВФ, але реформи мали би пришвидшитися

Україна отримує транш у розмірі 1 мільярд доларів США з 17,5 млрд доларів фінансової підтримки програми реформ уряду після завершення третього перегляду програми МВФ.

Про це йдеться у спеціальній оприлюдненій у вівторок доповіді, присвяченій питанню України, яке розглядалося на засіданні 3 квітня у Вашингтоні Ради директорів Міжнародного валютного фонду.

Автори доповіді звертають увагу на те, що в той час як економіка України повільно відновлюється після серйозної кризи в 2014-2015 роках, країна ще мусить порвати зі спадщиною, отриманою в результаті слабкого державного управління та непослідовних реформ, для забезпечення стійкого зростання, необхідного для збільшення доходів громадян і поліпшення соціальних умов.

«Економічні та соціальні втрати від кризи були високими», - сказав голова місії МВФ до України Рон ван Роден.

«Уряд впровадив важливі реформи за дуже складних умов, але він повинен зробити набагато більше, щоб відновити втрачені позиції, щоб привести доходи громадян до рівня сусідніх держав для поліпшення соціальних умов, а також для створення сучасної ринкової економіки», підкреслив він.

У доповіді експертів МВФ наголошується, що темпи структурних та управлінських реформ повинні прискоритися.

«Без цього важко уявити, що країна досягне сильного економічного зростання, яке так необхідне. Уряд повинен працювати над створенням широкої суспільної підтримки цих важливих реформ», - заявив Рон ван Роден.

Найгірше позаду ...Незалежний центральний банк успішно знизив інфляцію з пікового значення у 60 відсотків і дозволив національній валюті коливатися відповідно до ринкових факторів. Тим часом, як зазначається у доповіді, уряд зробив великі кроки для зменшення економічної вразливості країни і впровадив низку важливих структурних заходів

Реформи, наголошують експерти, треба прискорити. Тому МВФ закликає до проведення:

а) реформованої і прозорої приватизації державних підприємств;

(б) сільськогосподарської реформи і скасування мораторію на продаж землі;

(в) комплексної пенсійної реформи, в тому числі шляхом збільшення ефективного пенсійного віку для забезпечення життєздатності пенсійної системи України і адекватних пенсій у майбутньому; і

(г) посилення боротьби з корупцією для досягнення конкретних результатів.

У Міжнародному валютному фонді стверджують, що відносно слабкі економічні показники України є результатом неповного переходу до ринкової економіки після розпаду Радянського Союзу і незадовільного ділового клімату.

Крім того, зазначають експерти, базові макроекономічні проблеми, політичні потрясіння і військовий конфлікт на сході призвели до серйозної економічної і фінансової кризи в 2014-2015 роках зі скороченням випуску майже на одну чверть за дванадцять місяців.

У квітні 2014 року МВФ схвалив дворічну програму, що в березні 2015 року була трансформована в чотирирічну, з кредитною лінією на загальну суму 17,5 млрд доларів США для допомоги Україні у поверненні на стійкий і всеохоплюючий шлях зростання.

Уряд України, зі свого боку, взяв зобов'язання вжити жорстких заходів щодо стабілізації економіки, але прогрес впровадження структурних реформ був неоднозначний. Наразі комплексна перевірка економічного самопочуття, проведена МВФ, є першою з 2013 року, - йдеться у доповіді, присвяченій рішенню МВФ щодо виділення Україні чергового траншу.

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