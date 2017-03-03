У Конгресі США пропонують виділити $150 млн на військову допомогу Україні

Загальна сума оборонного бюджету США - $ 577,9 млрд



Комітет Палати представників з бюджетних асигнувань схвалив підсумкову версію оборонного бюджету на цей рік, яка передбачає виділення військової допомоги Україні в розмірі 150 мільйонів доларів.

Проект оборонного бюджету опублікований на сайті комітету.

Тепер законопроект про оборонний бюджет на загальну суму 577,9 мільярда доларів буде направлений на розгляд всієї Палати представників, де, як очікується, його обговорюватимуть наступного тижня.

Поточний фінансовий рік у США закінчується 30 вересня.



Пакет допомоги Україні передбачає виділення коштів на військову підготовку, техніку, летальні озброєння оборонного характеру, логістичну підтримку та інші потреби українських збройних сил, які борються з підтримуваними Росією бойовиками-сепаратистами.

Однак ці кошти не можуть бути використані «з метою придбання або передачі переносних зенітних ракетних комплексів».



Конфлікт в Східній Україні, що почався в 2014 році, вже забрав близько 10 тисяч життів.

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