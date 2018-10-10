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В Україні посилюють охорону складів і арсеналів зберігання боєприпасів

Міністерство оборони України повідомляє, що заходи з локалізації та ліквідації пожежі на 6-му Арсеналі поблизу Ічні на Чернігівщині продовжуються у цілодобовому режимі. На місце надзвичайної події стягується додаткова спеціальна інженерна та пожежна техніка. У середу має прибути три пожежних танки.

За наказом начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Віктора Муженка посилено охорону та оборону складів і арсеналів зберігання боєприпасів на всій території України.

Напередодні президент України Петро Порошенко заслухав доповідь силовиків щодо ситуації і наголосив, що очікує оперативного розслідування надзвичайної події. Він назвав "невипадковою" версію про ймовірність диверсії.

"Одночасно маємо підриви трьох складів, а за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще шість складів, на яких зберігалася не стрілецька зброя чи розкомплектовані боєприпаси, а саме реактивні системи залпового вогню. Враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, Військової прокуратури є диверсія", - заявив Порошенко.

Президент також вимагає забезпечити всім необхідним евакуйованих мешканців навколишніх сіл та населених пунктів і доручив Міністру оборони та Міністру закордонних справ домовитися із керівництвом НАТО про допомогу у створенні в Україні безпечної системи охорони об’єктів зберігання боєприпасів.

Служба Безпеки України повідомляє, що розглядає три ймовірні версії причин надзвичайної події. Основна з них – вчинення диверсії з проникненням на територію складів диверсійної групи. Також слідчі не виключають, що причиною займання могло стати порушення правил пожежної безпеки чи зберігання боєприпасів або навмисний підпал чи підрив з метою приховування нестачі бойових припасів.

Військове телебачення України опублікувало кадри ліквідації пожежі та евакуації місцевих мешканців із зони ураження.

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