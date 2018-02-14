США передали ЗСУ приладів нічного бачення на 5,8 мільйона доларів

Прилади нічного бачення передали українській армії безоплатно, повідомили в ЗСУ

Уряд США передав Збройним силам України 2 500 приладів нічного бачення на загальну суму 5,8 мільйона доларів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з церемонії передачі обладнання.

«Це обладнання надане українській стороні безоплатно, відповідно до Програми сприяння безпеці в Україні, яка здійснюється за підтримки уряду США. Прилади нічного бачення передані в озброєння Збройних сил України, яке в подальшому здійснить розподіл цього обладнання у бойові частини», – повідомляє управління зв’язків із громадськістю ЗСУ.

У церемонії взяли участь посол США в Україні Марі Йованович і керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

На початку лютого заступник міністра оборони України Олег Шевчук в інтерв’ю «Урядовому кур’єру» заявив, що за чотири роки Збройні сили України отримали міжнародної технічної й гуманітарної допомоги на майже 247 мільйонів доларів.

«Передовсім це радіолокаційні станції контрбатарейної боротьби різних типів, безпілотні літальні апарати, автомобілі на базі HMMWV і Toyota Land Cruiser різних типів, радіостанції Harris Falcon-III, прилади нічного бачення, польовий шпиталь EMEDS, речове, продовольче, медичне майно та обладнання», – сказав Шевчук.

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