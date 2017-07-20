Від Трампа вимагають поважати незалежність Міністерства юстиції

Коментар Трампа в інтерв’ю The New York Times про те, що він шкодує, що призначив Джеффа Сешнса на посаду міністра юстиції США, викликав критику в Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи мав він інформацію до призначення Сешнса, що той самоусунеться від розслідування зв’язків команди Трампа з Росією, Трамп відповів: "Нуль. Джефф Сешнс погоджується на роботу, починає працювати, самоусувається. Я, справді думаю, що це несправедливо по відношенню до президента. Як можна погоджуватись на роботу, а потім самоусуватись. Я б тоді сказав: "Дякую, Джеффе, але я не можу, я не буду тебе брати на посаду". Це дуже несправедливо, м’яко кажучи, по відношенню до президента".

Коментар викликав обурення критиків Трампа, які закидають йому недостатню повагу до незалежності Міністерства юстиції, а також неналежне поводження зі своїми вірними союзниками.

"Критика президентом США самоусунення щодо Росії ще раз підтверджує його порушення незалежності Міністерства юстиції, - основоположного принципу нашої демократії", - твітує колишня в.о.міністра юстиції США Саллі Єйтс.

"Якщо Сешнс піде, новий міністр юстиції має також самоусунутись від розслідування справи Трамп - Росія. Мюллер головний. Для США вже достатньо!", - твітує колишній юрист Білого дому з етичних питань Ричар Пейнтер.

Скарга Трампа, що Сешнс мав попередити його перед тим, як погодитись на посаду, не витримує критики, зазначає Washington Post, наголошуючи, що основним питанням сенатських слухань із затвердження Сешнса на посаді було чи зможе він забезпечити дотримання законодавства і безсторонності, незважаючи на близькі відносини з Трампом.

"За шість місяців на посаді президент все ще не зрозумів як працює Міністерство юстиції", - йдеться в коментарі NYMag.

Після самоусунення Сешнса від розслідування, його заступник Род Розенстін призначив колишнього директора ФБР Роберта Мюллера на посаду спеціального прокурора для розслідування зв’язків передвиборчої кампанії Трампа з Росією. Комітети в Сенаті та Палаті представників проводять окремі розслідування.

Протягом інтерв’ю The New York Times, Трамп також сказав, що якщо спеціальний прокурор Мюллер, який займається розслідуванням впливу Росії на торішні президентські вибори розширить свою сферу діяльності до фінансів сім’ї Трампа, не пов’язаних з Росією, то це перетне лінію дозволеного.

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