Метеорологи назвали повінь внаслідок "Гарві" катастрофічною та безпрецедентною

Катострафічну, за масштабами, повінь приніс із собою ураган «Гарві» до одного з найбільш міст країни - Г’юстона та його передмість. За добу тут випало понад 60 сантиметрів опадів. Синоптики прогнозують, що злива триватиме ще кілька днів, і ситуація буде погіршуватися.

Мер Г’юстона Сильвестр Тернер закликав жителів міста «зробити свою частину роботи», щоб звести до мінімуму людські втрати на південному сході Техасу в зв'язку з тропічним штормом «Гарві».

«Люди хочуть отримати допомогу прямо зараз, - сказав Тернер на прес-брифінгу в неділю. - Вони телефонують до екстрених служб і обурюються, якщо не можуть додзвонитися. Я це розумію. Але я хочу сказати, що ми всі - екстрені служби, сусіди, добрі самаритяни - повинні об'єднати зусилля. Додаткові ресурси виділяються і розподіляються в різних районах міста ».

«Якщо ми виявимо спокій, якщо кожен зробить свою частину роботи, ми пройдемо через це з мінімальними людськими втратами, життя міста знову увійде в колію, і ми рушимо вперед», - додав він.

За словами Тернера, станом на неділю надійшло понад 2 тисячі дзвінків з проханням про допомогу. Мер повідомив, що міські суспільно-культурні центри почали працювати, як притулку. Крім того, влада виділила понад 40 додаткових катерів для рятувальних операцій.

Поліція Г'юстона закликала жителів міста забиратися на дахи, а не ховатися на горищах, якщо їхні будинки опиняться в зоні затоплення.

Національна служба погоди в Г'юстоні в неділю назвала повінь «катастрофічною, безпрецедентною і такою, що представляє загрозу для життя людей». Метеорологи попередили, що вона може продовжитися наступного тижня.

Тропічний шторм «Гарві» забрав життя, щонайменше, двох осіб. У неділю він викликав безпрецедентні зливи на південному сході Техасу.

Першою жертвою шторму став житель міста Рокпорт, загиблий в будинку, який спалахнув. Другою жертвою стала жінка, яка, за припущеннями влади, загинула після того як вибралася з машини на затоплену вулицю в Г'юстоні.

Крім двох загиблих, від шторму «Гарві» постраждали, щонайменше, 14 осіб в районі між Корпус-Крісті і Г'юстоном. Багато хто побоюється, що число постраждалих може зрости. Влада Техасу припускають, що їм вдасться відшукати інших постраждалих після того, як шторм вирушить углиб території.