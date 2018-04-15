У Вашингтоні пройшов марш на підтримку науки та науковців

Кілька тисяч людей вийшли у суботу на марш у Вашингтоні на підтримку науки та науковців.
Як і під час першої акції торік, цього року учасники «Маршу за науку» закликали чинну адміністрацію та Конгрес покладатися на науковий підхід та серйозні дослідження під час прийняття політичних рішень. Зокрема - в питаннях екології та репродуктивного здоров’я.
Цього року також додалася вимога зняти заборону на державне фінансування наукових досліджень у сфері насильства з використанням вогнепальної зброї. Наука має бути поза політикою – вимагали активісти.
Марші за науку цього дня відбулися у понад 200 містах по всьому світу.
Дивіться також: Мобільна медицина: як технології сприяють ефективному використанню часу лікарів
Facebook Forum