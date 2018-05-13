На КПП на Донбасі люди не мають адекватного доступу до медичних послуг, санітарних умов та укриття - ООН

Офіс ООН з координації гуманітарних питань опублікував дані щодо перетину "лінії розмежування" між підконтрольними та непідконтрольними уряду територіями на сході України у квітні.

"Перетин "лінії розмежування" залишається важкою подорожжю", йдеться у доповіді. У квітні було зареєстровано понад 1 мільйон перетинань "лінії розмежування" - це на 120 тисяч більше, ніж у попередьному місяці.

Жінки, чоловіки та діти, які перетинають "лінію розмежування" регулярно піддаються небезпеці від мін та обстрілів. У квітні біля контрольно-пропускних пунктів щонайменше чотири особи були підстрелені та зазнали поранень, коли вони знаходились на нульовому КПП "Новотроїцьке" та "Мар'їнка" та чекали на автобус, повідомляє офіс ООН з координації гуманітарних питань.

"Умови на контрольно-пропускних пунктах, особливо в нейтральній зоні, є найважчими, оскільки люди не мають адекватного доступу до медичних послуг, санітарних умов та укриття. Чотири літні людини зазнали серйозних ускладнень здоров'я, чекаючи у черзі протягом декількох годин. Покращення ситуації сталася під час Великодня, коли з 7 по 10 квітня мешканці в деяких населених пунктах уздовж "лінії розмежування" мали змогу у винятковому порядку подорожувати через неофіційні пункти пропуску."

Підпишіться на "Голос Америки" в соцмережах: Фейсбук, Ютуб, Твіттер, Інстаграм.

Дані офісу ООН з координації гуманітарних питань щодо перетину "лінії розмежування" у квітні:

Нагадаємо, нещодавно керівник гуманітарної місії ООН в Україні Ніл Вокер в ексклюзивному інтерв'ю голові Української служби «Голосу Америки» Мирославі Ґонґадзе відзначив, що міжнародні гуманітарні програми на Донбасі забезпечені лише на 4%. Тим часом, гуманітарної допомоги через конфлікт на сході України потребують 3,4 млн людей.

Повне інтерв'ю: