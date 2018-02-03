Невизнана Росією війна на Донбасі триває, і кінця їй не видно - оцінка експерта

Оголошення у грудні адміністрації Трампа про те, що вона погодилась на продаж Україні летальної оборонної зброї стало несподіванкою, зокрема, беручи до уваги її не бажання протистояти Росії. Як і очікувалося, Москва негативно відреагували на таке рішення. Зрештою, зброя, яку продаватимуть Укрїані США, застосовуватиметься проти російських танків і солдатів.

Про це пише Брендан Освальд у виданні Progressive.

З часу початку конфлікту на Донбасі у березні 2014 року загинуло понад 10 тисяч військових і цивільних осіб. Понад мільйон змушені залишити свої домівки. Ознак завершення конфлікту в найближчому майбутньому немає, незважаючи на підписання сторонами нової Мінської мирної угоди в 2015 році. ОБСЄ, яка сприяла «мінським переговорам»,встановила спеціпальну місію в Україні, щоб моніторити ситуацію та заохочувати до діалогу. СММ повідомила про понад 1 000 випадків порушення режиму припинення вогню протягом січня 2018. А січень, як стверджують, відносно спокійний місяць на «передовій».

Вказуючи на те, що було б дуже добре, якби всі могли жити в мирі, Трамп заявив, що Росія могла б «вирішити» питання України. Це підтримує твердження Кремля, яке змальовує Росію в ролі стурбованого спостерігача сусідньої громадянської війни. Росії навіть вдалося брати участь у Мінських домовленостях як посередник, а не боєць, і саме тому Трамп говорить про користь заручитися їхньої допомогою.

Фактично, пише Освальд, війна закінчилася б завтра, якби Кремль просто забрався геть.

Конфлікт на Донбасі це російське вторгнення у сусідню суверенну державу. Те, що вони окреслюють як громадянська війна, було повністю розпалене, кероване, фінансоване і поповнене ресурсами Росії. Так звані путінські «трактористи» і «шахтарі», які там атакують людей за допомогою російських танків та зброї, фактично, мають чисельнішу армію, ніж більшість країн Європи.

Це нам відомо, частково, від розвідувальних агентств і, частково, завдяки роботі таких організацій як Bellingcat і Euromaidan Press.

Вони допомогли розпізнати різні види зброї, що їх російські солдати постачають на Донбас. Серед них – протиповітряна ракетна система БУК, яка збила літак «Малайзійських авіаліній» MH17, що Росія далі заперечує.

Засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс каже, що важливо зрозуміти, що це не лише кілька танків і солдатів, яких туди направили, але цілі добре обладнані підрозділи, підтримувані артилерійськими обстрілами з позицій всередині Росії. Коли ви це зрозумієте, каже Гіґґінс, умови збиття MH17 стають менш незвичайними. Відправка БУКа в Україну це для Росії зовсім звичайне явище. Що не звичайне це те, що він збив авіалайнер».

Попри невдоволення Росії, зброя, яку постачатиме адміністрація Трампа, не змінить баланс конфлікту на користь України. Вона може навіть і не потрапить на «передову». У відповідь на застосування Україною тієї зброї, російські солдати і озброєння ще у більшій кількості прибудуть на Донбас.

А Кремль тільки посилить свою стратегію заперечення своєї причетності до конфлікту. Як вже повідомлялося, за ознаками, обидві сторони «ведуть підготовку до ескалації конфлікту, а не завершення його».

Чимало людей в Україні скептично ставляться до готовності і волі сторін допровадити цей конфлікт до швидкого і мирного завершення.

«Продаж зброї США має добрі наміри, але це йде на підтримку режиму, а не українського народу».

Америці слід зосереджуватися на збереженні та посиленні тиску на Росію, аби вона виконала обіцянку згідно з «Мінською угодою» - вивести війська і зброю і повернути Україні контроль над кордоном.

Зрештою, США мають відповідальність перед Україною. Як держава-підписант Будапештського меморандуму, США пообіцяли гарантувати непорушність кордонів України. А, що скаже інша держава-підписант: Росія?

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