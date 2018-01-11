У Каліфорнії рятувальники шукають пропалих у результаті зсувів ґрунту

У південному районі Каліфорнії рятувальники, використовуючи собак і сканери, шукають ще вісьмох осіб, які пропали безвісти в результаті зсувів ґрунту.

Уже підтверджено смерть 17 людей, які загинули в результаті зсувів ґрунту, що сталися два дні раніше уздовж мальовничого району Монтесіто між Тихим океаном і заповідником Лос-Падрес. Як повідомили органи влади району Санта-Барбара, зсуви ґрунту знищили приблизно 100 будинків і завдали поранення 28 людям.

Приблизно 500 рятувальників, вживаючи рятувальних собак, військові вертольоти і тепловізійне обладнання, продовжують пошуки жертв. У середу собаки допомогли виявити 10 пропалих мешканців.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, пошуково-рятувальні зусилля йдуть поволі, тому що їх праця відбувається у глибокому болоті, серед повалених дерев, валунів та інших уламків. Рятувальні бригади закінчили початковий етап пошуків усього району, вкритого уламками, і тепер завершують перевірку чверті другого, інтенсивнішого етапу пошуків району, сказала представниця місцевої пожежної служби Ембер Андерсон.

Зсуви ґрунтів викликані зливними дощами у вівторок, які були спричинені пожежами минулого місяця, що позбавили навколишні пагорби рослинності.

Крім знищення 100 будинків, уламки, які зійшли з пагорбів, пошкодили сотні інших будинків, кажуть офіційні особи.

Серед пошкоджених структур були історичного значення готелі і резиденції відомих осіб, як артистки телебачення Опри Вінфрі чи ведучої токшоу Еллен Дедженерес, які проживють у тому багатому районі Монтесіто.

Як сказала в четвер Дедженерес, Монтесіто, з 9-тисячним населенням, це не лише багатий район, це громада людей різноманітного походження. «А тепер пропали родини, є люди, яких родичі пропали… це катастрофічна ситуація».

Минуломісяці пожежі, одні з найбільших в історії Каліформії, спалили траву і кущі, які втримували землю, вони також знищили пласт землі, який запобігав всяканню води глибоко у ґрунт.

Як сказав один із мешканців, стоячи майже по пояс у болоті, насамперед люди постраждали від пожежі, а пізніше прийшла повінь, отже ситуація дуже погана.

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