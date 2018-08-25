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Джон Маккейн і втрачене мистецтво доброчесності політика

  • Голос Америки

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Постать Маккейна є однією з небагатьох непересічних, величних постатей, які залишились в американській політиці, пише американський журналіст Тодд Пудрум.

В п’ятницю сім’я сенатора повідомила, що Маккейн вирішив припинити лікування від раку мозку. Вшановуючи служіння Маккейна США і його видатний внесок до розбудови військових сил, Сухопутні сили США вирішили назвати на честь сенатора новий центр з військової модернізації в Техасі, створення якого ініціював Маккейн, повідомляє ABC news.

Джона Маккейна названо одним зі 100 найвпливовіших людей світу, 2008
Джона Маккейна названо одним зі 100 найвпливовіших людей світу, 2008

Розмірковуючи над тим, яким Маккейна запам'ятають в США, журналіст Тодд Пудрум звертається до особистісних якостей сенатора. В статті для The Atlantic під назовлю «Дао Джона Маккейна» журналіст згадує про свою роботу з сенатором і відзначає його чесність та самокритичність.

Маккейн часто відкидав сучасні методи самопрезентації і був дуже прямолінійним, нагадує Пудрум. «Хочу, щоб витрати на охорону здоров’я були низькими доки я не захворію, потім мені буде все одно», - говорив сенатор виступаючи перед бізнесменами в США. А після новини про звинувачення актора Уеслі Снайпса у податковому шахрайстві, Маккейн виголосв: «Всі герої нашого дитинства – зруйновані!» - згадує журналіст.

Пудрум згадує, що політичні реалії інколи змушували Маккейна йти на компроміси. Під час внутрішньопартійних виборів кандидата в президента 2000 року, Маккейн спочатку розкритикував прапор конфедератів як символ рабства та расизму, а коли його радники запротестували, він зачитав заяву, де йшлося: «я розумію обидві сторони».

Або маєш сили говорити всю правду, або ні
Джон Маккейн

«Коли мене вчертверте чи вп’яте запитали, - написав Маккейн в мемуарах, - я міг відповісти напам’ять. Однак продовжував театрально розгортати папірець і зачитувати з нього немов читаючи заяву заручника. Я хотів надіслати знак репортерам, що я насправді не підтримую підняття цього прапора, але політичні імперативи вимагають від мене гнучкості. Я хотів, щоб вони знали, що я чесна людина, яка просто була змушена дещо поступитись, щоб стати чесним президентом. Думаю сталось ще гірше ... або маєш сили говорити всю правду, або ні».

Покажіть мені будь-якого політика, який в 21-му сторіччі ще так говорить, або буде говорити, закликає журналіст. Маккейн ставився до політики не як до вистави, а як до серйозної справи, де йдеться про мільйони життів і долю країни. Як і його герой Роберт Джордан з книги Хемігуея «По кому дзвонить дзвін», Маккейнн завжди вважав, що «світ є гарним місцем, за яке варто боротись», йдеться в статті.

Бойовий дух став взначальним в характері Маккейна. Він був практично єдиним серед сенаторів-республіканців, який опонував Трампу в вирішальному голосуванні про скасування медичної реформ Обами і відкрито критикував Трампа за його нерішучість у переговорах з Путіним.

Під час полону у В’єтнамі Маккейн пережив більше болю, ніж більшість людей може уявити. Поранення так і не дозволили йому підіймати руки вище плечей, він не міг самостійно зачесатись гребінцем.

Маккейн повертається з полону, 1973 рік
Маккейн повертається з полону, 1973 рік

Одного разу, згадує журналіст, Маккейн готувався виходити з невеликого літака в Вермонті і намагався вдягнути піджак. "Я на хвильку відвернувся і побачив, який він засмучений. Він відчував, що комірець не розправлено і між іншим попросив мене його випростати. Це була маленька деталь, але я ніколи не забуду миттєвого болісного відчуття, яке мене охопило, коли я побачив як Маккейн спускається сходами", – я стояв за дуже величною людиною.

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Українську поезію про життя та про війну читають для американців у Вашингтоні. Відео

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