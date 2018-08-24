Сенатор Маккейн припинив лікування від раку

З силою волі, яка йому притаманна, він вирішив припинити медичне лікування

Про це його родина заявила в п'ятницю, 24 серпня.

Минулого року Маккейну діагностували агресивну гліобластому, та "прогнози були суворими", - розповідає його родина. Лікарі виявили пухлину мозку після того, як Маккейну зробили операцію з видалення тромбу над лівим оком.

"Згодом, через рік, здоров'я Джона перевершило попередні очікування. Але хвороба прогресувала і разом із невблаганністю його віку вона винесла свій вердикт", - заявили у сім'ї Маккейна. "З силою волі, яка йому притаманна, він вирішив припинити медичне лікування. Наша родина надзвичайно вдячна за підтримку і доброту тих, хто про нього піклувався протягом року, друзям та партнерам Джона, які молились за нього. Боже благослови і дякуємо всім вам" – йдеться у заяві родини Маккейна.

Останніми місяцями низка друзів, колег і родичів провідувала сенатора на його ранчо в Аризоні, де від грудня він проходив курс лікування.

Наша родина надзвичайно вдячна за підтримку і доброту тих, хто про нього піклувався протягом року, друзям та партнерам Джона, які молились за нього

Маккейну 81 рік. Його шість разів обирали сенатором від Аризони, строк його повноважень завершується у 2022 році. Маккейн вже заявив, що не збирається балотуватися на ще один термін.

У вересні минулого року Маккейн сказав, що лікарі дають йому "жорсткий прогноз". "Дехто говорить про 3%, дехто – про 14%", – повідомив він.

13 грудня Маккейна госпіталізували у Вашингтоні з побічними ефектами терапії проти раку. 19 грудня його виписали з військової лікарні ім. Волтера Ріда і він повернувся до свого ранчо в рідній Аризоні, де до нині продовжував курс лікування.

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