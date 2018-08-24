Сенатор Маккейн припинив лікування від раку

З силою волі, яка йому притаманна, він вирішив припинити медичне лікуванняРодина Маккейна
Про це його родина заявила в п'ятницю, 24 серпня.
Минулого року Маккейну діагностували агресивну гліобластому, та "прогнози були суворими", - розповідає його родина. Лікарі виявили пухлину мозку після того, як Маккейну зробили операцію з видалення тромбу над лівим оком.
"Згодом, через рік, здоров'я Джона перевершило попередні очікування. Але хвороба прогресувала і разом із невблаганністю його віку вона винесла свій вердикт", - заявили у сім'ї Маккейна. "З силою волі, яка йому притаманна, він вирішив припинити медичне лікування. Наша родина надзвичайно вдячна за підтримку і доброту тих, хто про нього піклувався протягом року, друзям та партнерам Джона, які молились за нього. Боже благослови і дякуємо всім вам" – йдеться у заяві родини Маккейна.
Останніми місяцями низка друзів, колег і родичів провідувала сенатора на його ранчо в Аризоні, де від грудня він проходив курс лікування.
Наша родина надзвичайно вдячна за підтримку і доброту тих, хто про нього піклувався протягом року, друзям та партнерам Джона, які молились за ньогоРодина Маккейна
Маккейну 81 рік. Його шість разів обирали сенатором від Аризони, строк його повноважень завершується у 2022 році. Маккейн вже заявив, що не збирається балотуватися на ще один термін.
У вересні минулого року Маккейн сказав, що лікарі дають йому "жорсткий прогноз". "Дехто говорить про 3%, дехто – про 14%", – повідомив він.
13 грудня Маккейна госпіталізували у Вашингтоні з побічними ефектами терапії проти раку. 19 грудня його виписали з військової лікарні ім. Волтера Ріда і він повернувся до свого ранчо в рідній Аризоні, де до нині продовжував курс лікування.
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