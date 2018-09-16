Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

18 років після вбивства Гонгадзе: посольство США згадало загиблих через професію журналістів

Показати коментарі

Посольство США в Україні вшанувало пам’ять загиблих через свою професійну діяльність журналістів. Відповідний допис дипломати залишили на сторінці дипмісії у Twitter у день 18-х роковин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Сьогодні, у 18-ї роковини зникнення і вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, ми згадуємо та вшановуємо пана Гонгадзе й інших журналістів, які загинули чи потерпіли від залякування та нападів через свою роботу», – йдеться в повідомленні.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі, у березні 2016-го журналіста поховали.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. Замовників вбивства слідство не встановило.

Дивіться також: Час-Тайм. Ураган Флоренс забрав життя 14 осіб

Час-Тайм. Ураган Флоренс забрав життя 14 осіб
Embed
Час-Тайм. Ураган Флоренс забрав життя 14 осіб

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG