18 років після вбивства Гонгадзе: посольство США згадало загиблих через професію журналістів

Посольство США в Україні вшанувало пам’ять загиблих через свою професійну діяльність журналістів. Відповідний допис дипломати залишили на сторінці дипмісії у Twitter у день 18-х роковин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Сьогодні, у 18-ї роковини зникнення і вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе, ми згадуємо та вшановуємо пана Гонгадзе й інших журналістів, які загинули чи потерпіли від залякування та нападів через свою роботу», – йдеться в повідомленні.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися у київському морзі, у березні 2016-го журналіста поховали.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі. Замовників вбивства слідство не встановило.

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