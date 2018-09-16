Папа закликає італійських мафіозі покаятися

Папа Франциск закликав членів сицилійської мафії відкинути злочинний спосіб життя, заявивши, що італійському острову більше потрібно захищати любов, а не те, що мафіозі називають захистом честі.

Глава католиків перебував на Сицилії у суботу для вшанування 25 річниці загибелі священика Піно Пулізі, якого 15 вересня 1993 р. застрелив убивця, підісланий мафією.

На літургії за участі десятків тисяч сицилійців у порту Палермо сказав тим, хто належить до мафії: “Змініться, брати й сестри! Припиніть думати про себе і про свої гроші. ...Наверніться до справжнього Господа, Ісуса Христа”.

Сицилійці схвалювали слова Папи оплесками особливо тоді, коли він сказав: “У вас багато ран і вони мають назви: брак соціального і культурного розвитку, експлуатація працівників та брак робочих місць для молоді”.

Він також висловився проти грабіжницького позичання у борг та проти азартних ігор за гроші.

Папа додав: “Мафіозі, якщо ви це не зробите, то ваше життя буде втрачене, і в цьому буде ваша найбільша поразка”.

Пулізі намагався стримувати безробітну молодь у Палермо від залучення до мафії.

Його убили у 56-річному віці, а 2013 року він був проголошений святим мучеником “убитим ненавистю до віри”.

На богослужінні Франциск сказав: “Мафіозі не живе як християнин, бо своїм способом життя він йде проти Бога - любові. Тепер нам потрібні чоловіки і жінки любові, а не чоловіки і жінки гонору; служіння, а не поборювання. Нам потрібні чоловіки і жінки, які йдуть разом, а не женуться за силою”.

Перед тим Папа побував у маленькому бідному містечку в центрі Сицилії П’яцца Армеріна, де він сказав зібраним людям: “Я щасливий тут з вами. Сицилійське сонце чудове”.

Папа також побував у будинку, де жив Пулізі, та зустрівся зі священиками собору у Палермо, а потім повернувся у Ватикан.

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