Путін може почати наступ на Україну "між зараз і серединою лютого", - заступниця держсекретаря США

Сполучені Штати планують відповідь на усі можливі сценарії розвитку подій в Україні – від повномасштабного вторгнення до гібридних атак і саботажу з боку Росії.

Про це заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила під час онлайн-дискусії у рамках Ялтинської європейської стратегії за участі колишньої президентки Естонії Керсті Кальюлайд. Шерман зазначила: завдяки допомозі з боку США та країн Балтії Україна має засоби для захисту.

Також вона окреслила приблизний прогноз щодо того, коли Кремль може почати наступ. "Я не знаю, що на думці у президента Путіна. Думаю, навіть люди довкола нього не знають цього. […] Я не знаю, чи він ухвалив остаточне рішення. Але ми, вочевидь, бачимо усі ознаки того, що він використає військову силу в якийсь час між зараз і серединою лютого, - сказала Шерман. - Ми всі знаємо, що Олімпіада у Пекіні починається 4 лютого, і президент Путін, як очікується, буде на церемонії відкриття. Я думаю, що, ймовірно, президент Сі Цзінпін не буде дуже радий, якщо Путін використає цей момент для вторгнення до України. Тож це може вплинути на його таймінг і його плани".

Американська високопосадовиця також звернулась до Москви, наголосивши, що громадяни України боротимуться за свою державу, тож нова агресія забере не лише життя українців, а й росіян. "Україна готова захищати себе і захищати своє майбутнє", - підкреслила Шерман.

При цьому Кальюлайд наголосила, що "зараз йдеться не про початок війни – вона вже триває".

"Я сама двічі літала на гелікоптері - до Херсону та до лінії конфлікту у Східній Україні, і бачила на власні очі, наскільки сумна ця війна для України. Люди помирали щороку, поки ми багато не думали про те, що відбувається в Україні. І я думаю, що це наша помилка, - визнала екс-президентка Естонії. - Я щиро сподіваюсь, що навіть якщо буде, скажімо, спокійніший період і ми зможемо посадити росіян за стіл переговорів, ми ніколи не забудемо, що відбувалось в Україні весь цей час. Тому що війна ніколи не припинялась. Війна триває із 2014 року. Наша підтримка була більш чи менш відчутною, але, вочевидь, ми зробили щось не так. Адже Росія, схоже, й досі думає, що може продовжувати цю війну й продовжувати висувати ультиматуми нам".

Заступниця держсекретаря США погодилась із Кальюлайд, що йдеться не про нову агресію, а про продовження дестабілізуючих дій Кремля.

"Що вражає у тому, що робить Путін, - він не хоче, щоб Україна колись приєдналась до НАТО. Але самі його дії змушують українців більше прагнути до НАТО. […] Після 2014 року більшість українців хочуть бути у НАТО, віддані демократії, - відзначила Шерман. - І хоча Україна ще має чимало зробити для своєї демократії, люди обрали своє майбутнє. І ми маємо підтримати це бачення українських громадян будь-яким можливим чином і постійно говорити, що ми з Україною, підтримуємо Україну і нічого не робитимемо у питаннях, що стосуються України, – без України".

Росія відкидає звинувачення у підготовці оновленого наступу на Україну.

"Усі ці інсинуації спрямовані на одне: обґрунтувати, підготувати підґрунтя для активізації військового освоєння України країнами НАТО", - заявив раніше глава російської місії в ОБСЄ А.Лукашевич.

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