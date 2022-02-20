Все вказує на те, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну - Блінкен

Усі ознаки вказують на те, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну, заявив у неділю в ефірі телеканалу CNN держсекретар США Ентоні Блінкен, пообіцявши при цьому, що Вашингтон до останнього моменту використовуватиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

Виступаючи у програмі «Стан держави», Блінкен дотримувався позиції Вашингтона, яка полягає в тому, що стримуючий вплив санкцій буде втрачено, якщо їх буде введено до вторгнення, до чого закликав у суботу президент України Володимир Зеленський.

«Все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми на межі вторгнення. Ми будемо робити все можливе, щоб запобігти цьому, як до цього дійде», – сказав Блінкен, додавши, що Захід однаково готовий до того, що Москва зважиться на вторгнення.

«Поки танки насправді не поїдуть, а літаки не полетять, ми використовуватимемо кожну можливість і кожну хвилину, що ми маємо, щоб зрозуміти, чи можна відмовити президента [Росії Володимира] Путіна від подальших дій у цьому напрямку», – сказав він.

В матеріалі використані джерела CNN.