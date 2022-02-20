Загострення довкола України: Макрон поговорив з Путіним по телефону

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, щоб запобігти великому конфлікту в Україні, повідомляє агенція AFP з посиланням на Єлисейський палац.

Розмова Макрона і Путіна тривала майже дві години. Її подробиці поки не наводяться.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася. Упродовж доби 19 лютого російські гібридні сили 136 разів порушили режим припинення вогню. Двоє українських військових загинули, четверо отримали поранення.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків 19 лютого також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.

Президент США Джо Байден вважає , що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України.​

США впевнені, що озвучені ними раніше сценарії наступу Росії на Україну дійсно представлялись на розгляд президенту РФ Володимиру Путіну. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телеканалу "Дождь", зміст якого оприлюднено на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки.

Блінкен ствердно відповів на запитання, чи озвучені США сценарії наступу Росії насправді були "на столі Путіна".

Державний секретар США також заявив, що Байден може розглянути зустріч із президентом Росії Путіним.

"Президент Байден завжди повністю готовий зустрітись, якщо ми вважаємо, що це може сприяти дипломатії та миру", - заявив Блінкен.