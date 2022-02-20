Росія готує вторгнення в Україну – Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у неділю в ефірі програми «Обличчям до нації» на каналі CBS заявив, що «Росія готується до вторгнення в Україну», вказавши на подальше накопичення Москвою військ біля українського кордону та продовження військових навчань в регіоні.

«Минулого тижня Росія сказала, що відведе сили, але Росія стягує ще більше війсь та ближче до українського кордону», - зауважив Генсек Альянсу.

Він також зазначив, що рішення Кремля продовжити спільні з Білоруссю військові навчання, які мали завершитись у неділю, лише підтверджує той факт, що Росія готується до вторгнення.

Проведення стратегічних ядерних навчань під особистим наглядом Путіна цих вихідних, сказав Столтенберг, є шляхом продемонструвати всі можливості, які має Москва.

Столтенберг також наголосив, що дати для вступу України до НАТО не існує, і що визначати подальших шлях будуть країни-члени Альянсу.

«У нас нема ніякої часової рамки для цього, але союзники по НАТО були дуже чіткими у своїх позиціях, що питання членства будуть вирішувати Україна та 30 членів НАТО, а не Росія», - сказав Столтенберг.

В матеріалі використані джерела CBS