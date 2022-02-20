Українські активісти у кількох американських містах провели мітинги на підтримку України

Активісти із Пенсильванії, Нью-Йорка, Колорадо, Іллінойса та інших американських штатів приїхали в столицю США, Вашингтон, щоб долучитись до мітингу на підтримку України. Захід приурочили до дня вшанування пам’яті “Небесної Сотні”. Подія розпочалась о 14:00 біля Меморіалу 16-го президента США Авраама Лінкольна. Звідти, активісти планують рушити ходою до Білого Дому. Пряму трансляцію веде журналістка Голосу Америки, Катерина Лісунова.

Мета події, - показати солідарність з Україною та підтримати її незалежність і територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та тимчасово окуповані райони Сходу, пояснюють організатори.

Мітингарі вимагають від Росії зупинити агресію проти України. А також, закликають США вже зараз запровадити санкції проти Москви за існуючу ескалацію на українському кордоні, та оголосити чіткі санкції у випадку подальшого вторгнення РФ. Серед таких санкцій, активісти називають зупинку «Північного потоку -2» та відключення Росії від міжнародної системи SWIFT.

Як стверджують організатори, вони висловлюють подяку адміністрації Байдена за існуючу підтримку України і водночас закликають продовжити надсилати зброю для захисту українських територій.

На сторінці події у Facebook свою присутність підтвердили понад 200 людей. Загалом на акцію зареєструвалось більше 800 людей. Усіх, хто не може долучитися до мітингу у Вашингтоні, організатори закликали провести аналогічні акції в своїх містах і опублікувати фотографії із хештегом #StandWithUkraine.

Подію ініціювали ряд українських, громадських об’єднань на території США. Зокрема, - United Help Ukraine, Український Конгресовий Комітет Америки, Українські Американські Ветерани, Українські Активісти США, Razom for Ukraine, US-Ukraine Foundation, House of Ukraine, Ukrainian Freedom Foundation та інші українсько-американські організації та представники української діаспори.

Аналогічні акції пройшли напередодні і в інших американських містах. У Чикаго в суботу ввечері понад учасники акції вшанування пам’яті “Небесної сотні” молились за мир в Українському селі, понад сто людей запалили свічки, щоб вшанувати загиблих., повідомляє місцевий канал Fox 32 Chicago.

“Зараз ми маємо ту саму реальність, яка почалась вісім років тому і ми тут об’єднані”, - сказав отець Микола Бурядник, настоятель Української церкви Святого Йосипа.

В Остині, штат Техас, біля Капітолію штату акцію за мир провели спільно українці та білоруси. До них приєднались американці та грузини. Учасники акції вигукували “Слава Україні!” та “Хай довго живе Білорусь!”, йдеться у дописі активісті у Facebook.

В матеріалі використані джерела Fox 32 Chicago.

Джерело: анонс події у соцмережах - https://fb.me/e/1T4dE02TJ