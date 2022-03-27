Великобританія припиняє дослідницьку співпрацю з Росією та виділяє 3 млн. фунтів українським науковцям

Загроза глобального конфлікту, пов'язана з російським вторгненням в Україну, має переконати всіх у тому, що настав час, коли людству слід відмовитися від воєн, допоки війни не знищили все людство, - про це заявив під час недільного Богослужіння Папа Римський Франциск.

«Минуло більше місяця з моменту вторгнення в Україну... Як і будь-яка війна, ця (війна) є поразкою для всіх і для кожного», - сказав Понтифік, звертаючись до тисяч вірян на площі Святого Петра.

"Ми повинні відкинути війну - місце смерті, де батьки та матері ховають своїх дітей, де чоловіки вбивають своїх братів, навіть не бачачи їх, де сильні вирішують, а бідні вмирають", - сказав понтифік.

Папа Франциск наголосив, що війна в Україні руйнує майбутнє цієї країни.

Він згадав статистику, яка свідчить про те, що половина всіх дітей в Україні були змушені залишити країну.

"Це жахлива жорстокість війни, варварство і блюзнірство", - сказав Папа, закликавши людей не сприймати війну як щось неминуче.

“Якщо ми вийдемо з цієї (війни) такими, якими були раніше, то ми всі будемо в чомусь винні. Зіткнувшись із небезпекою самознищення, людство має зрозуміти, що настав час відмовитись від воєн, прибрати їх з людської історії, перш ніж війни викреслять людину з історії”, - зазначив Папа Франциск.

Від початку російського вторгнення в Україні 24 лютого, Папа Римський неодноразово у молитвах та проповідях закликав до миру.

«Досить! Стоп! Нехай замовкне зброя. Ведіть переговори про мир по-справжньому», - додав глава Католицької церкви.