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США доправлять в Україну зброю, яка їй потрібна - Салліван
США мають намір надати Україні «зброю, яка їй потрібна» для захисту від Росії, заявив у неділю радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
За словами Саллівана, адміністрація Байдена направить до України додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав воєнними злочинами.
«Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч росіянам і не дати їм захопити більше міст та селищ, де вони скоюють ці злочини», – сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC «Цього тижня».
Пізніше, виступаючи у програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC News, Салліван сказав, що США «цілодобово працюють над доставкою своєї зброї… а також організують та координують доставку зброї з багатьох інших країн».
"Зброя надходить щодня, - сказав Салліван, - у тому числі й сьогодні".
Після російського повномасштабного вторгнення в Україну США направили Києву військову допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Постачання зброї включали оборонні зенітні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin, а також боєприпаси та бронежилети.
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- Голос Америки
США висилатимуть російських дипломатів за підозрою в шпигунстві – Салліван
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не вагаючись видворять російських дипломатів, якщо їх запідозрять в шпигунстві.
Він нагадав, що в лютому, США вислали 12 дипломатів за підозрою в шпигунстві.
«Сьогодні ми, звичайно, постійно відстежуємо тих, хто пов'язаний зі шпигунством чи шпигунськими службами. Ми не будемо вагатися та вдамося до подальших кроків, щоб оголосити осіб персоною нон-грата та вислати так званих «дипломатів», якщо ми визначимо, що вони шпигуни", - сказав він в ефірі програми "Зустірч з пресою" на каналі NBC.
На зауваження ведучого, що в США залишаються сотні дипломатів, Салліван відповів:
«Якщо ви подивитесь, як ми це робимо, кожного року ми оцінюємо, хто на нашу думку працює під прикриттям російських шпигунських служб. Якщо ми визначаємо, що особа тут не дипломат, а шпигун, ми їх видворяємо та ми продовжуватимемо це робити».
В матеріалі використані джерела NBC.
- Голос Америки
НАТО планує постійну маштабну військову присутність на своїх східних кордонах - Столтенберг
НАТО розробляє плани постійної військової присутності біля кордонів своїх країн-членів, щоб протидіяти можливій майбутній агресії з боку Росії. Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню The Telegraph.
“Незалежно від того, коли і як закінчиться війна в Україні, війна вже має довгострокові наслідки для нашої безпеки. НАТО повинно пристосуватися до цієї нової реальності. Це саме те, що ми зараз робимо”, - сказав він.
За словами Генерального секретаря НАТО, Альянс повинен змінити свою присутність у Східній Європі. І ці зміни сприятимуть тому, щоб НАТО могло захистити себе у випадку вторгнення.
“Це частина перезавантаження, яке ми маємо зробити. А саме - перейти від “дротового стримування” до того, де йтиметься про стримування шляхом захисту чи заперечення. Це вже у процесі” - додав Столтенберг.
Стратегія так званого “дротого стримування” передбачає застосування невеликих місцевих батальйонів НАТО, їх у військовій концепції стримування називають “дротові сили”.
Треба зробити все, щоб бути спроможними у більш небезпечному світі “захищати і обороняти всіх союзників НАТО”, - заявив генсек Альянсу.
За його словами, остаточні рішення щодо реформування НАТО будуть ухвалюватись на саміті організації у червні цього року у Мадриді.
"Ми звернулись до наших військових командувачів з проханням запропонувати варіанти того, що ми називаємо перезавантаженням, довгостроковою адаптацією НАТО”, - зазначив Столтенберг.
"У нас ще є час до саміту, щоб ухвалити більш довгострокові рішення", - додав він.
Столтенберг також підтримав заклик української влади до західних партнерів про те, щоб припинити відрізняти озброєння для України як оборонне та наступальне, позаяк Україна усім можливим озброєнням себе обороняє. “Україна захищається від вторгнення. Тому все, що робить Україна, є оборонним”, – заявив генсек НАТО.
Раніше Німеччина заявляла, що виключає можливість надання Україні наступальної зброї.
За даними видання Телеграф, Від початку російського вторгнення в Україну в лютому цього року НАТО надіслало 40 тисяч додаткових військ на свої кордони, щоб підтримати союзників в Альянсі.
Напередодні у Брюсселі пройшли зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО та партнерів, які узгоджували наступні кроки допомоги Україні та зміцнення Альянсу.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба на цих зустрічах просив про пришвидшення поставок додаткової зброї для України.
У статті використані матеріали із видання The Telegraph
"Продовження того, що ми вже бачили в Україні" – Білий дім про зміну командувача військ РФ у війні
Сполучені Штати не очікують змін у тактиці і стратегії росіян в Україні після того, як змінили особу, відповідальну за сили вторгнення. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 10 квітня в програмі Fox News Sunday, що зміна персоналій "показує, що буде продовження того, що ми вже бачили на місцях в Україні".
У суботу західні ЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін призначив нового генерала, який керуватиме війною в Україні, оскільки російські військові змінюють плани після провалу наступу на Київ. За цими повідомленнями, російську кампанію очолив генерал армії Олександр Дворніков, командувач Південним військовим округом.
Псакі назвала Дворнікова відповідальним за "звірства, які ми бачили в Сирії", і сказала, що Сполучені Штати продовжують працювати з українськими чиновниками, щоб переконатися в наявності у Збройних сил України зброї та іншої допомоги, необхідної для успіху на полі бою.
"Лише цього тижня наш радник з національної безпеки, наш держсекретар і наш голова Об’єднаного комітету головних груп провели двогодинну розмову зі своїми колегами, щоб детально розглянути, чого саме потребують українці. Ми працюємо з нашими союзниками і партнерами, як ми вже вчинили з С-300 (системою протиповітряної оборони)", – сказала Псакі.
Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер раніше цього тижня під час візиту до Києва підтвердив надання Україні систему ППО С-300.
Росія почала широкомасштабне вторгнення на територію України 24 лютого за наказом президента Володимира Путіна. Київ неодноразово просив НАТО закрити небо над країною, щоб зупинити бомбардування та авіанальоти російської армії. Однак на прохання "закрити небо" над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.
Раніше у своєму відеовиступі перед Конгресом США президент України Володимир Зеленський вкотре закликав закрити небо над Україною або надати Києву системи протиповітряної оборони С-300 й авіацію.
Польщу з «потужним повідомленням Путіну» відвідує делегація конгресменів США
Лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті очолює двопартійну делегацію американських законодавців, яка впродовж вихідних відвідує Польщу. Про це 10 квітня повідомила пресслужба політика.
Конгресмени зустрічаються з американськими військовими та представниками польської влади на тлі російського вторгнення в Україну. Маккарті, республіканець із Каліфорнії, зустрівся з премʼєр-міністром і міністром оборони Польщі, а також послом США в цій країні, йдеться у повідомленні.
«Польща є незамінним стратегічним партнером, приймаючи мільйони біженців, тісно співпрацюючи з нашими військовими силами та надаючи повний внесок у НАТО, коли всі ми прагнемо відновити мир і процвітання в регіоні. Наш сьогоднішній візит має стати потужним повідомленням Путіну, що ми засуджуємо його неспровоковані напади. Зло не може перемогти», – наголосив Кевін Маккарті.
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