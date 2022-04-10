США доправлять в Україну зброю, яка їй потрібна - Салліван

США мають намір надати Україні «зброю, яка їй потрібна» для захисту від Росії, заявив у неділю радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

За словами Саллівана, адміністрація Байдена направить до України додаткові партії озброєнь, щоб запобігти захопленню Росією нових територій та нападу російських військ на мирних жителів, які Вашингтон назвав воєнними злочинами.

«Ми збираємося надати Україні зброю, необхідну їй, щоб дати відсіч росіянам і не дати їм захопити більше міст та селищ, де вони скоюють ці злочини», – сказав Салліван, виступаючи у програмі телеканалу ABC «Цього тижня».

Пізніше, виступаючи у програмі «Зустріч із пресою» на каналі NBC News, Салліван сказав, що США «цілодобово працюють над доставкою своєї зброї… а також організують та координують доставку зброї з багатьох інших країн».

"Зброя надходить щодня, - сказав Салліван, - у тому числі й сьогодні".

Після російського повномасштабного вторгнення в Україну США направили Києву військову допомогу на суму 1,7 мільярда доларів. Постачання зброї включали оборонні зенітні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin, а також боєприпаси та бронежилети.

В матеріалі використані джерела ABC та NBC News.