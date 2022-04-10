США висилатимуть російських дипломатів за підозрою в шпигунстві – Салліван

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не вагаючись видворять російських дипломатів, якщо їх запідозрять в шпигунстві.

Він нагадав, що в лютому, США вислали 12 дипломатів за підозрою в шпигунстві.

«Сьогодні ми, звичайно, постійно відстежуємо тих, хто пов'язаний зі шпигунством чи шпигунськими службами. Ми не будемо вагатися та вдамося до подальших кроків, щоб оголосити осіб персоною нон-грата та вислати так званих «дипломатів», якщо ми визначимо, що вони шпигуни", - сказав він в ефірі програми "Зустірч з пресою" на каналі NBC.

На зауваження ведучого, що в США залишаються сотні дипломатів, Салліван відповів:

«Якщо ви подивитесь, як ми це робимо, кожного року ми оцінюємо, хто на нашу думку працює під прикриттям російських шпигунських служб. Якщо ми визначаємо, що особа тут не дипломат, а шпигун, ми їх видворяємо та ми продовжуватимемо це робити».

В матеріалі використані джерела NBC.