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Президент Байден продовжить консультації з прем’єр-міністром Індії Моді щодо наслідків війни Росії проти України – Псакі
Президент Байден матиме віртуальну зустріч у понеділок з прем’єр-міністром Індії Моді, йдеться у повідомленні речниці Білого дому Джен Псакі.
Лідери обговорять низку питань, у тому числі закінчення пандемії Ковід-19, боротьбу з кліматичними змінами, посилення глобальної економіки та підтримку вільного, заснованого на праві міжнародного порядку.
«Президент Байден продовжить ретельні консультації щодо наслідків жорстокої війни Росії проти України та пом’ягшення її дестабілізуючого впливу на світові харчові та товарні ринки», - йдеться у повідомленні речниці Білого дому.
В матеріалі використані джерела Білого дому
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- Голос Америки
У Москву на зустріч із Путіним їде канцлер Австрії
Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок має намір відвідати Москву і зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це він повідомив у неділю на своїй Твітер-сторінці.
"Я зустрінуся з Володимиром Путіним завтра у Москві. Ми [Австрія] є військово-нейтральними, але маємо чітку позицію щодо російської загарбницької війни проти України", - написав глава австрійського уряду.
У своєму дописі він закликав створити в Україні коридори для евакуації мирних громадян, припинити вогонь та провести “повне розслідування воєнних злочинів”.
Канцлер Австрії заявив, що про намір зустрітись із Путіним поінформував президента України Володимира Зеленського, лідерів ЄС та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
У суботу Нехаммер відвідав Київ і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Канцлер Австрії засудив російську агресію та пообіцяв Києву політичну та гуманітарну підтримку.
Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит до Москви канцлера Австрії.
Нехаммер стане першим європейським лідером, що відвідає Москву після 24 лютого, коли Росія почала широкомасштабне військове вторгнення на територію України.
- Голос Америки
Уряд США збирає докази, щоб визначити, чи в Україні є геноцид
Вбивства росіянами мирних громадян в Україні Адміністрація президента США вважає воєнним злочином, однак поки не називає “геноцидом”.
Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван у неділю в ефірі каналу CNN заявив: “На мою думку, цей термін є менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокі, злочинні, неправильні та злі, на них потрібно рішуче реагувати, і це те, що ми робимо”.
В іншому інтерв’ю Джейк Салліван пояснив, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і чи можна її юридично кваліфікувати як “геноцид”.
“Це аналіз, який ми систематично здійснюємо”, - сказав радник Білого дому з нацбезпеки в ефірі каналу АВС. - “У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид - це юридичне визначення”.
Водночас конгресменка від Республіканської партії Ліз Чейні в ефірі CNN заявила, що вважає цілеспрямовані вбивства мирних мешканців в Україні “очевидно геноцидом” і закликала Європу припинити фінансування геноцидної кампанії.
“Гадаю, Європа має зрозуміти і сприйняти той факт, що це кампанія геноциду, це жахлива кампанія геноциду, яку ми бачимо вперше, безперечно, за останні десятиліття”, - сказала конгресмвумен Чейні у програмі "State of the Union."
За її словами, європейці мають зрозуміти, що вони фінансують “кампанію геноциду”, купуючи в Росії нафту та газ, вона закликала Європу застосувати ембарго на російські енергопродукти.
Організація Об'єднаних націй визначає поняття “геноцид” як дії, скоєні з наміром, щоб повністю або частково знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, це передбачає вбивство членів групи, нанесення серйозних тілесних чи психічних ушкоджень членам групи, навмисне створення для групи таких умов життя, щоб її частково або повністю фізично знищити.
В ООН підтвердили загибель майже 1800 цивільних через війну Росії проти Україні
Через війну Росії проти Україні загинули 1793 цивільні людини, ще 2439 поранені. Такі дані станом на вечір 9 квітня опублікувало Управління Верховного комісара ООН із прав людини.
Серед загиблих, за даними ООН, є 142 дитини (дані українського Офісу генерального прокурора станом на ранок 10 квітня вказують на загибель 177 дітей).
«Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у повідомленні.
Водночас в ООН вважають, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень потребують підтвердження.
Станом на 4 квітня ООН підтверджувала загибель щонайменше 1480 цивільних.
- Голос Америки
США висилатимуть російських дипломатів за підозрою в шпигунстві – Салліван
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не вагаючись видворять російських дипломатів, якщо їх запідозрять в шпигунстві.
Він нагадав, що в лютому, США вислали 12 дипломатів за підозрою в шпигунстві.
«Сьогодні ми, звичайно, постійно відстежуємо тих, хто пов'язаний зі шпигунством чи шпигунськими службами. Ми не будемо вагатися та вдамося до подальших кроків, щоб оголосити осіб персоною нон-грата та вислати так званих «дипломатів», якщо ми визначимо, що вони шпигуни", - сказав він в ефірі програми "Зустірч з пресою" на каналі NBC.
На зауваження ведучого, що в США залишаються сотні дипломатів, Салліван відповів:
«Якщо ви подивитесь, як ми це робимо, кожного року ми оцінюємо, хто на нашу думку працює під прикриттям російських шпигунських служб. Якщо ми визначаємо, що особа тут не дипломат, а шпигун, ми їх видворяємо та ми продовжуватимемо це робити».
В матеріалі використані джерела NBC.
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