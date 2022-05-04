Байден обговорить із лідерами країн "Групи семи" подальші санкції проти Росії

Президент США Джо Байден заявив у середу, що планує обговорити із лідерами країн семи найрозвинутіших економік світу подальші санкції проти Росії, через її війну в Україні.

"Щодо додаткових санкцій, ми завжди відкриті до нових санкцій. Я говоритиму про це із представниками "Групи семи" про те, що ми плануємо чи не плануємо робити", - сказав Байден.

Тим часом, у середу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала заборонити імпорт нафти з Росії в межах шостого набору санкцій у відповідь на російську війну проти України. США та Велика Британія ще у березні оголосили свої санкції щодо російських енергоносіїв, зокрема, про відмову від нафти.

У новому проекті санкцій ЄС також містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк "Сбербанк" та два інших російських банки.

Раніше президент Росії Володимир Путін називав повномасштабну війну в Україні "спецоперацією" і сказав, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн".

Західні економісти оцінюють, що заходи обмеження призведуть до 15% падіння російської економіки у 2022 році, а рівень інфляції може перевищити рекордний за 11 років показник у понад 18%.

Раніше Голос Америки повідомлвяв, що вторгнення Росії до України погрішило перспективи й світової економіки: МВФ знизив оцінку світового зростання до 3,6% в 2022 і в 2023 роках.

МВФ прогнозує падіння української економіки на 35%, російської - на 8,5%, а в разі посилення західних санкцій, виробництво у РФ може впасти ще на 17% в 2023.

У статті використано матеріали Reuters.