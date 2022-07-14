Конгресвумен США обурена звинуваченнями в прокремлівській позиції

Конгресвумен США Вікторія Спартц висловила обурення звинуваченнями в "прокремлівській" позиції.

На своєму сайті Спартц заявила, що ї підтримка "нагляду за більш ніж 50 мільярдами доларів допомоги Європі - не вся з якої виділяється напряму Україні - якимось чином є "прокремлівською".

"Навпаки, - наголосила Спартц, - нестача нагляду лише створює непотрібний ризик і використовується нашими супротивниками".

"Я не певна, чому будь-хто з моїх колег міг подумати, що активна позиція Конгресу, щоб нам не довелось шукати нашу зброю в Сирії та Мексиці - якимось чином є поганою ідеєю, з огляду на збільшення рівня поставок просунутих систем за кордон", - додала вона.

Раніше, Спартц виступила із заявою, де висловила критику голови Офісу українського президента а також виступила за більший нагляд США щодо поставок зброї Україні.

Тоді ж співзасновниця Групи підтримки Україні в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур оприлюднила заяву на підтримку президента Зеленського та членів офісу президента.

«На переважно двопартійній основі Конгрес Сполучених Штатів за лідерства Групи підтримки України в Конгресі очолив підтримку суверенної нації України у її героїчних зусиллях захистити свою батьківщину та закінчити брутальну війну, розв’язану Росією», - йдеться в заяві Каптур.

Каптур додала, що рівень та масштаб співпраці США з офісом президента Зеленського не дає приводу піддати сумніву лояльність жодної офіційної особи.

«Ті, хто розповсюджує дикі наративи, направлені на підрив українських офіційних осіб під час війни, безвідповідально допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і народ України не має кращого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники ми продовжимо. Працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та його офісом, щоб покласти край цій війні», - заявила конгресвумен Каптур.

У суботу, 9 липня, Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.

"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про, начебто, зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко у Фейсбук.

В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.

“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.

“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.

Раніше інші американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги. В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".