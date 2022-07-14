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Конгресвумен США обурена звинуваченнями в прокремлівській позиції
Конгресвумен США Вікторія Спартц висловила обурення звинуваченнями в "прокремлівській" позиції.
На своєму сайті Спартц заявила, що ї підтримка "нагляду за більш ніж 50 мільярдами доларів допомоги Європі - не вся з якої виділяється напряму Україні - якимось чином є "прокремлівською".
"Навпаки, - наголосила Спартц, - нестача нагляду лише створює непотрібний ризик і використовується нашими супротивниками".
"Я не певна, чому будь-хто з моїх колег міг подумати, що активна позиція Конгресу, щоб нам не довелось шукати нашу зброю в Сирії та Мексиці - якимось чином є поганою ідеєю, з огляду на збільшення рівня поставок просунутих систем за кордон", - додала вона.
Раніше, Спартц виступила із заявою, де висловила критику голови Офісу українського президента а також виступила за більший нагляд США щодо поставок зброї Україні.
Тоді ж співзасновниця Групи підтримки Україні в Конгресі конгресвумен Марсі Каптур оприлюднила заяву на підтримку президента Зеленського та членів офісу президента.
«На переважно двопартійній основі Конгрес Сполучених Штатів за лідерства Групи підтримки України в Конгресі очолив підтримку суверенної нації України у її героїчних зусиллях захистити свою батьківщину та закінчити брутальну війну, розв’язану Росією», - йдеться в заяві Каптур.
Каптур додала, що рівень та масштаб співпраці США з офісом президента Зеленського не дає приводу піддати сумніву лояльність жодної офіційної особи.
«Ті, хто розповсюджує дикі наративи, направлені на підрив українських офіційних осіб під час війни, безвідповідально допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і народ України не має кращого друга, ніж Сполучені Штати. Як союзники ми продовжимо. Працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським та його офісом, щоб покласти край цій війні», - заявила конгресвумен Каптур.
У суботу, 9 липня, Міністерство закордонних справ України прокоментувало попередній лист Спартц. Як заявив речник МЗС Олег Ніколенко, Україна «глибоко вдячна» США за підтримку в протидії російській агресії, на тлі якої контрастують заяви конгресменки.
"На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про, начебто, зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко у Фейсбук.
В Білому домі пообіцяли відповісти на звернення Спартц, в якому вона просить президента Джо Байдена надати Конгресу інформацію щодо Андрія Єрмака, а також висловлює занепокоєння щодо нагляду за поставками зброї Україні.
“Ми відповімо конгресвумен належним чином, я не буду забігати наперед листування з цього приводу. Те, що ми робимо, і на чому зосереджені, це спілкування з українцями на всіх рівнях, рівнях помічників, і аж до президента Зеленського, щоб переконатися, що ми розуміємо їхні потреби. А також на спроможності, які їм потрібні в цій війні, що зараз зосереджена, в основному, на Донбасі. І переконатися, що ми їм відповідаємо”, - розповів у коментарі "Голосу Америки" координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він додав, що президент впевнений, що США роблять все можливе, щоб задовольнити потреби України.
“Ми, очевидно, поділяємо стурбованість, висловлену членами Конгресу, адже важливо переконатися, що існує належна відповідальність за матеріали, які отримує Україна. Але ми повинні пам’ятати: щойно устаткування опиняється в руках українських збройних сил - це власність України. Окрім цього, ми не диктуємо, як вони мають використовувати кожну одиницю обладнання на полі бою. Але вони також нам казали, що поділяють стурбованість щодо підзвітності та нагляду, і готові працювати з нами над цим”, - відповів Джон Кірбі.
Раніше інші американські законодавці заявляли про необхідність більшої підзвітності щодо використання оборонної допомоги. В травні республіканці Джон Кеннеді та Ренд Пол пропонували створити посаду інспектора, який перевіряв би використання Україною оборонної допомоги. В червні сенаторка-демократка Елізабет Воррен закликала уряд до більшої підзвітності. В коментарі Politico, вона вказала на те, що американський народ очікує на "суворий нагляд" від Конгресу і "повну підзвітність Міністерства оборони", щодо мільярдів "економічної та військової допомоги українському народові задля перемоги у путінській брутальній війні".
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В Мінфіні США пояснили, чому Росія має погодитись на обмеження ціни на нафту
Міністр фінансів США Дженет Єллен виступила за введення міжнародного обмеження цін на російську нафту і назвала це одним із найбільш потужних важелів для сповільнення інфляції в світі та стримування здатності Путіна вести війну.
"Обмеження ціни на російську нафту позбавить Путіна надходжень для його воєнної машини і базуватиметься на вже запроваджених історичних санкціях, які ускладнюють йому ведення цієї війни, чи зростання економіки", - заявила Єллен під час перс-конференції в четвер на Балі, напередодні засідання міністрів фінансів та очільників центробанків країн "Групи 20-ти".
Єллен висловила переконання - погодитись на таке обмеження ціни - в інтересах Росії, якщо взяти до увагу альтернативу, в результаті якої російську нафту буде "замкнено"
"Обмеження ціни на російську нафу - один із найбільш потужних інструментів, щоб зменшити шкоду, яку американці та родини по всьому світові відчувають, коли купують бензин а також продукти харчування", - додала посадовиця. Вона закликала міжнародну спільноту вжити кроків, щоб обмежити вплив російської війни в Україні на ринок енергоресурсів та продовольства.
Єллен висловила переконання - погодитись на таке обмеження ціни - в інтересах Росії, якщо взяти до увагу альтернативу, в результаті якої російську нафту буде "замкнено".
Йдеться про загрозу заборони США, Великої Британії та ЄС надавати фінансові та страхові послуги на поставки російської нафти.
Посадовиця висловила сподівання, що Китай та Індія підтримають цінові обмеження.
"Однак, навіть якщо вони не дотримуватимуться обмежень, однозначно, багато країн, які імпортують російску нафту відчують вплив заборони на страхування та фінансові послуги поставок російської нафти, які, за очікуваннями, запровадять США, ЄС та Британія", - додала вона. В четвер Китай виступив проти цінових обмежень на російську нафту.
Єллен також виступила проти участі Росії в засіданні "Групи 20-ти" і привітала участь українського міністра фінансів в засіданні в п'ятницю.
Щодо конкретного рівня обмеження, Єллен зауважила, що хоча цей рівень ще не було узгоджено, він має дозволити Росії отримувати прибуток із видобутку нафти, щоб країна мала стимул видобувати нафту.
Раніше США та Велика Британія запровадили ембарго на російську нафту, а Європа заявила про намір поступово відмовитись від нафти з РФ.
Єллен також виступила проти участі Росії в засіданні "Групи 20-ти" і привітала участь українського міністра фінансів в засіданні в п'ятницю.
Посадовиця закликала міжнародну спільноту ставитись з "відкритими очима" до дій Путіна і притягувати його до відповідальності. "З початоку цієї війни російські сили коять неймовірні руйнування особливо у сіхдному регіоні України", - додала вона.
Як повідомляв Голос Америки, за запровадження цінових обмежень на російську нафту виступив минулого місяця радник НАК "Нафтогазу" Олександр Щерба під час дискусії в "Атлантичній раді" у США. Такий режим дуже важко забезпечити, висловив своє застереження посол США Річард Морнінгстар, аналітик Атлантичної Ради. З ним погодився Едвард Чоу, експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень США. На його думку обмеження ціни неможливо втілити. Він, натомість, висловився за запровадження тарифів на експорт російської нафти, з можливістю поступового підвищення таких тарифів.
ОБСЄ надзвичайно непокоять "фільтраційні центри" на території України
У звіті найбільшої у світі організації з питань безпеки в четвер висловлено «надзвичайе занепокоєння» щодо імовірного жорстокого поводження з десятками тисяч українців у так званих “фільтраційних центрах”, створених Росією в Україні.
"Є повідомлення, які вказують на те, що в таких центрах людей піддають жорстоким допитам і принизливим особистим обшукам”, - йдеться у звіті на 115 сторінках, з яким ознайомилося AFP.
У звіті вказано, що ті, хто, як вважається, співпрацюють з Києвом, «часто просто зникають», а деяких нібито переправляють на підконтрольні Росії території, де їх затримують або навіть вбивають.
Звіт ґрунтується на висновках трьох експертів, призначених Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), які досліджували війну в Україні з 1 квітня по 25 червня.
Це друга подібна місія ОБСЄ після місії, яка охоплювала період від вторгнення 24 лютого до 1 квітня.
Попередня місія вже виявила «явні закономірності порушень міжнародного гуманітарного права».
Друга місія також виявила «серйозні порушення міжнародного гуманітарного права», зокрема в містах Буча та Ірпінь, які вона відвідала.
"Сліди тортур і жорстокого поводження на трупах убитих мирних жителів також свідчать про зневагу до принципу гуманності", - йдеться в повідомленні.
У звіті мовиться, що під час конфлікту неодноразово документувалися цілеспрямовані вбивства, зґвалтування, викрадення та масові депортації мирних жителів.
«Друга місія висловлює серйоїне занепокоєння жорстоким поводженням, якого, за повідомленнями, зазнають українські цивільні особи в так званих фільтраційних центрах», — зазначається у звіті.
За даними Києва та гуманітарних організацій, десятки тисяч мирних жителів доставляють до цих центрів у так званій “ДНР” на сході України, перш ніж їх депортують до Росії.
Там записують їхні особисті дані, знімають відбитки пальців і копіюють посвідчення особи, вказується в звіті.
За словами посла України в ОБСЄ Євгена Цимбалюка, на окупованих Росією територіях є близько 20 таких об'єктів, йдеться у звіті.
У Гаазі обговорюють, як притягти до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російського вторгнення в Україну
У четвер 14 липня в Гаазі вдбувається засідання міністрів юстиції низки країн Заходу, які прагнуть скоординувати зусилля із притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах на території України, скоєних з часу повномасштабного вторгнення російських військ наприкінці лютого 2022 року.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова візьмуть участь у конференції, яка має створити, за словами Кулеби, «спеціальний трибунал для Росії». Конференцію приймає уряд Нідерландів спільно з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду та Європейською комісією, а участь у ній візьмуть представники близько 40 країн, включно зі США.
"Проста правда в тому, що, поки ми розмовляємо, діти, жінки та чоловіки, молоді та старі живуть у страху, - наводить АР слова прокурора МКС Каріма Хана під час відкриття конференції. - Вони потерпають в Україні та в інших місцях у світі".
Як зазначив Дмитро Кулеба у своєму виступі, що транслювався через Facebook напередодні, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, скоєні на території України громадянами Росії, підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) і розслідування вже триває. Однак, через низку обмежень, МКС не має достатніх повноважень «розслідувати і переслідувати фізичних осіб за вчинення злочину агресії конкретно проти України», тому «створення трибуналу заповнить цю прогалину», додав Кулеба, який виступатиме в Гаазі дистанційно.
США підтримали зустріч міністрів в Гаазі і закликали Росію припинити «фільтрацію» і депортацію українських громадян
Очікується, що в Гаазі через відеозв’язок виступатиме також і Державний секретар США Ентоні Блінкен. Напередодні, у середу, його відомство видало заяву, у якій він підтримав роботу конференції і сказав, що Росія здійснює численні злочини проти цивільного населення України, зокрема затримує, «фільтрує» і депортує сотні тисяч українських громадян, чим припускається серйозних порушень «Четвертої Женевської конвенції про захист цивільного населення» і це є «воєнним злочином».
За даними, на які посилається Державний департамент США, які влючають і оцінки уряду Росії, «російська влада допитала, затримала і примусово депортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона громадян України, включаючи 260 000 дітей».
«Є повідомлення про те, що деякі особи, призначені для «фільтрації», були страчені без належного судового розгляду, що відповідає доказам про російські звірства, скоєні у Бучі, Маріуполі та інших місцях в Україні», – мовиться у заяві Державного департаменту.
У заяві американські дипломати висловлюють впевненість, що «президент Путін і його уряд не зможуть безкарно чинити цю планомірну наругу. Відповідальність обов’язково настане». І цим пояснюється американська позиція, яка підтримує «зусилля української влади та міжнародних органів спрямовані на збір, документування і збереження доказів», що має призвести до «притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах», мовиться у заяві, виданій Державним департаментом США.
Бомабардування Сергіївки корабельними бомбами – «воєнний злочин», чи «тероризм»?
Українська влада раніше закликала міжнародну спільноту визнати Росію - державою-спонсором тероризму. З цим погоджуються і деякі експерти.
Колишній голова генерального штабу Великої Британії лорд Річард Данатт в коментарях щодо війни в Україні для Sky News назвав російського президента Путіна "терористом" через напад на шоппінг-центр в Кременчуці, під час якого загинула велика кількість мирних мешканців.
Про один з подібних злочинів напередодні першого засідання міністрів юстиції в Гаазі розповідає стаття відомої американської журналістки Енн Епплбаум у виданні The Atlantic.
Журналістка побувала на українському півдні на третій день після того, як невеличке курортне селище неподалік Одеси було збормбардовано трьома надзвуковими крилатами протикорабельними ракетами повітряного базування великої дальності – Х-22. Ця зброя, як сказали їй представники групи міжнародних експертів з військових злочинів, які негайно вирушили до Сергіївки, призначена для нападу на кораблі, а скинута була на житлову дев’ятиповерхівку, дитячий центр реабілітації та базу відпочинку. І це, за їхніми словами, мало б бути кваліфіковано як «воєнний злочин», умисний напад на мирне населення.
Але відома дослідниця історії Гулагу та сталінських репресій ставить питання інакше: чому «воєнний злочин», а не «акт тероризму»? Адже те, що відбувається на віддалених від фронту українських територіях більше схоже на те, що відповідно до кримінального кодексу США, називається терористичними актами. Тобо «насильницькими діями», які мають на меті залякування або примус цивільного населення, вплив на політику уряду шляхом залякування чи примусу, або вплив на поведінку уряду шляхом масового знищення, убивства чи викрадення.
«Якщо тероризм визначається як кампанія залякування із застосуванням насильства, то бомбардування Сергіївки був тероризмом. Так само було і бомбардування Кременчука в центральній Україні 27 червня, коли ще одна протикорабельна ракета Х-22 влучила в торговий центр, убивши щонайменше 20 людей. Тероризмом також можна назвати неодноразове використання касетних боєприпасів у житлових районах Харкова, бомби, які розколюються на сотні осколків, спричиняючи смерть і поранення, залишаючи сліди на дитячих майданчиках і у дворах. Тероризм також є хорошим словом для атаки 10 липня на Часів Яр, де численні ракети влучили в п’ятиповерховий житловий будинок, а рятувальники витратили багато годин, викопуючи мешканців з-під завалів», – говорить журналістка.
Ці дії, на її думку, неможливо виправдати воєнною тактикою. Але вони вписуються у стратегію – намагання задушити економіку України шляхом залякування населеня, намагання знищити країну як таку.
«Ми, американці та європейці, звикли думати про тероризм як про бомби з мінеральними добривами чи саморобну зброю, а про терористів – як про маргінальних екстремістів, які діють за змовою в нерегулярних бандах. Коли ми говоримо про тероризм, що підтримується державою, ми зазвичай говоримо про таємні групи, які таємно підтримується визнаною державою, подібно до того, як Іран підтримує Хезболлу», – міркує Епплбаум.
Але у випадку Росії, йдеться про постійного члена Ради Безпеки ООН, і ця держава чинить «постійне, повторюване, видиме терористичне насильство проти мирних жителів», зауважує Епплбаум. Атаки не є помилками чи випадковістю, російська армія не карає вбивць, навпаки, військову частину, яка вчинила стільки безчинств у Бучі, президент Володимир Путін нагородив медалями, пише Епплбаум.
На її переконання, російські бомби націлені не лише на українських мирних жителів, але «на весь апарат міжнародного права, що регулює військові злочини, права людини та тероризм», бо це «зневага до глобальних інституцій, до яких Росія колись так відчайдушно прагнула приєднатися».
«Українські та міжнародні юристи та прокурори, які збирають докази, зрештою зможуть представити не одну-дві справи про військові злочини, а тисячі. Російська війна є безпрецедентною, і вимога справедливості після неї також буде безпрецедентною», – говорить американська журналістка у статті, яка вийшла напередодні першого засідання у Гаазі, присвяченого створенню міжнародного механізму переслідування російських воєнних злочинців.
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