Роль російських найманців «Вагнера» в Україні «змінилася через брак піхоти», вважають британці

Британське міністерство оборони, оцінюючи хід війни в Україні, припускає, що російські військові потерпають від втрат, і що це могло стати однією з причин того, що британці називають зміною ролі російської приватної військової компанії «Вагнер» (ПВК Група Вагнера).

«Групі «Вагнер» імовірно передали відповідальність за певні сектори фронтової смуги, так як це роблять зі звичайними військовими підрозділами», - стверджується у британському зведенні.

...Російське міністерство оборони потерпає від значного браку бойової піхоти, але сил «Вагнера напевне буде недостатньо, щоб це мало значний вплив на перебіг війни.

Хоча найманці віддавна брали участь у російській війні проти України, таку зміну ролі британці вважають «значною», оскільки раніше група «зазвичай виконувала завдання, які відрізнялися від відкритих великомасштабних дій російських військових».

Зведення зауважує, що «цей новий рівень інтеграції підриває традиційні наполягання представників російської влади, які заперечували зв’язки між приватними військовими кампаніями і російською державою».

«Роль «Вагнера» напевне змінилася через те, що російське міністерство оборони потерпає від значного браку бойової піхоти, але сил «Вагнера напевне буде недостатньо, щоб це мало значний вплив на перебіг війни», - підсумовано у зведенні.



Від 15 до понад 40 тисяч

В оприлюднених 29 липня офіційних даних Генерального штабу Збройних сил України щодо особових втрати російських військ сказано про «приблизно 40 500 вбитих».

Західні оцінки російських втрат часто нижчі, але багато джерел сходяться на думці, що ті втрати дуже великі, вказуючи, що українські втрати також «значні».

Україна офіційно не подає даних про свої втрати, але президент Зеленський в період найзапекліших боїв на сході говорив, що українська армія втрачала по 100 людей щодня.

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс 20 липня казав на конференції в Аспені, що згідно з американськими оцінками в Україні загинули приблизно 15 000 росіян, і можливо ще 45 000 зазнали поранень.

Керівник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур також нещодавно подав цифру 15 000 вбитих російських військових, але зауважив, що ця оцінка дуже «стримана».

Британський міністр оборони Бен Воллес казав 29 червня, що загинули 25 000 росіян.

Британський коментатор з військових питань Шашанк Джоші зауважує, що Україна «очевидно має причину проштовхувати якомога вищу цифру» російських втрат і визнає, що всі оцінки у цій війні дуже приблизні, бо базуються на здогадах.

Але він підкреслює в журналі Economist, що російські втрати в Україні дуже великі, і що саме втрати пояснюють, «чому так багато російських батальйонів дуже ослаблені, чому їхній наступ на Донбасі повзучо повільний і чому та армія зараз нашкрябує резервні батальйони з добровольців».



Путіна від обурення в Росії на думку західних коментаторів рятує те, що в лавах російської армії служать і переважно гинуть молоді чоловіки з бідніших регіонів Росії, і значною мірою представники етнічних меншин.