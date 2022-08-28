Останні обстріли ЗАЕС підкреслюють ризик потенційної ядерної аварії – Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі продовжує консультації зі всіма сторонами, щоб надіслати до ЗАЕС місію експертів в наступні кілька днів для того, щоб забезпечити ядерну безпеку, йдеться у недільній заяві МАГАТЕ. Місія має оцінити фізичні пошкодження у приміщеннях станції, визначити, чи працюють головні та запасні системи безпеки та оцінити умови праці робітників у додаток до проведення на об’єкті надзвичайних операцій з безпеки.

У МАГАТЕ повідомили, що Україна проінформувала агенцію про нові обстріли біля ЗАЕС за останні кілька днів. За даними українського керівництва, системи безпеки продовжують працювати, підняття рівня радіації не зафіксовано. Втім українська сторона не надала інформації щодо повного обсягу фізичних пошкоджень від обстрілів, які були здійснені з четверга по суботу.

Гроссі наголосив, що останні обстріли ще раз підкреслюють небезпеку потенційної ядерної аварії на ЗАЕС, найбільшої атомної електростанції в Європі, яка контролюється російськими військовими від березня, але на якій продовжують працювати українські робітники.

Тим часом у суботу видання New York Times з посиланням на свої джерела повідомило, що вже наступного тижня Запорізьку атомну електростанцію має відвідати група експертів МАГАТЕ, на чолі з керівником ядерного агентства ООН Рафаелем Маріано Гроссі.

За інформацією газети, до групи, крім Гроссі, який є аргентинцем, входять ще 13 інших експертів. До складу місії входять експерти з дружніх до України Польщі та Литви, а також з Сербії та Китаю, які прагнуть підтримувати дружні стосунки з Москвою, пише NYT.

Решта членів походять з Албанії, Франції, Італії, Йорданії, Мексики та Північної Македонії, тобто країн, які, за словами газети, здебільшого стояли осторонь війни в Україні або тримали відкритими канали комунікації з Кремлем.

«Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія, ні країни, які Росія презирливо вважає несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України, не представлені», – пишуть у суботу, 27 серпня кореспонденти NYT, які ознайомилися зі списком МАГАТЕ.

Саме Агентство з ядерної енергетики відмовилося коментувати заплановану місію. Речник підтвердив газеті лише, що агентство «веде активні консультації щодо місії», яка має невдовзі поїхати на станцію.