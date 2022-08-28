НАТО має посилити присутність в Арктиці через Росію та Китай – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю виданню. Заявив, що Росія та Китай мають великі плани щодо полярного регіону, що може викликати посилення геополітичного напруження.

НАТО повинно зробити свою військову присутність в Арктиці одним з пріоритетів. Його коментарі пролунали на тлі занепокоєння заходу щодо збільшення військової активності Росії в регіоні після повномасштабного вторгнення в Україну.

Столтенберг заявив, що Арктика має велике стратегічне значення для НАТО. Він додав, що Альянс вже інвестував у розвідувальний літак, який зможе зібрати чітку інформацію того, що відбувається на півночі. Він також зазначив, що НАТО продовжить збільшувати свої зусилля у цьому напрямку.

Генсек сказав, що Росія знову відкрила свої бази в регіоні, побудовані у радянські часи, зберігає та випробовує таку зброю, як гіперзвукові ракети.

Він додав, що в регіоні зацікавлений і Китай.

У п’ятницю США заявили, що вперше призначать посла в Арктичному регіоні.

В Держдепі заявили, що США, згідно з планом, який має погодити Сенат, будуть просувати американські інтереси у співпраці із союзниками та партнерами в Арктиці.