Договір про нерозповсюдження ядерної зброї залишається сильним попри обструкціонізм Росії

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (Nuclear Non-Proliferation Treaty, або NPT) залишається сильним попри обструкціонізм Росії, йдеться в заяві Державного департаменту від США 28 серпня.

Заява з’явилася після того, як Москва заблокувала ухвалення остаточного документу перегляду пакту ООН, який тривав місяць. У Кремлі поскаржилися на «відверто політичний характер» тексту через згадку про Запорізьку АЕС.

«Росія зробила це для того, щоб заблокувати мову, яка просто визнає серйозний радіологічний ризик на ЗАЕС в Україні, чого саме і мала адресувати конференція. Неприйняття Росією такої мови перед обличчям переважаючого міжнародного консенсусу підкреслює необхідність для Сполучених Штатів та інших країн продовжувати закликати Росію припинити військові дії навколо ЗАЕС ат повернути контроль над станцією Україні», - йдеться в заяві відомства.

«Попри цинічний обструкціонізм Росі, той факт, що США та інші сторони змогли підтримати фінальний текст документу, говорить про ключову роль Договору у попередженні розповсюдження ядерної зброї та недопущення ядерної війни», - заявив Держдепартамент.

У заблокованому Москвою документі про ДНЯЗ містилася критика російської окупації Запорізької атомної електростанції.

У проекті заяви чотири рази згадується ЗАЕС і висловлюється «серйозна стурбованість військовими діями» поблизу станції. Документ також критикував нездатність МАГАТЕ забезпечити там безпеку та запобігти можливим порушенням.

У Держдепартаменті заявили, що «неприйняття Російською Федерацією таких формулювань перед лицем міжнародного консенсусу більшості підкреслює необхідність для Сполучених Штатів та інших продовжувати спонукати Росію припинити свою військову діяльність поблизу (станції – ред.) та повернути контроль над станцією Україні».

Заступник речника Держдепу Ведант Пател додав, що США продовжуватимуть працювати з міжнародною спільнотою, щоб досягти миру та безпеки у світі без ядерної зброї.

«Дії Росії говорять лише про Росію. Очевидно, що решта сторін ДНЯЗ визнають роль Договору як ключової опорою міжнародного правjпорядку», - заявив Пател.