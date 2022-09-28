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ЄС оголосив сьомий раунд "болючих" санкцій проти РФ за нову ескалацію війни в Україні й "референдуми"
Євросоюз оголосив про новий пакет експортно-імпортних "болючих" санкцій проти Росії у відповідь на нову ескалацію війни в Україні "до нового рівня".
"Фіктивні "референдуми" на територіях, які Росія окупувала, є нелегальною спробою захопити землі й змінити міжнародний порядок силою, - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. - Мобілізація та погрози Путіна використати ядерну зброю - це подальші кроки на шляху до ескалації. Ми не приймаємо фіктивні "референдуми" й будь-які спроби анексії в Україні й ми готові змусити Кремль заплатити за цю подальшу ескалацію".
"Мета - позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це включає додаткові авіаційні технології чи компоненти електроніки, а також певну хімічну продукцію. Ці нові заборони на експорт [з ЄС до Росії] додатково послаблять економічну базу Росії та послаблять її здатність до модернізації", - сказала фон дер Ляєн. Вона також оголосила про нову заборону надавати європейські послуги для Росії та для громадян ЄС - обіймати посади в російських державних підприємствах: "Росія не повинна отримувати вигоду від досвіду та знань ЄС".
Окремо президентка Єврокомісії згадала пропоновані обмеження цін на російську нафту для третіх країн, що було погоджено на рівні країн "Групи семи", а також заходи проти окремих осіб, що сприяють ухиленню від санкцій проти РФ: "Наприклад, якщо вони купують товари в ЄС, ввозять їх до третіх країн, а потім - до Росії".
"Із незаконними референдумами, організованими Росією, Кремль діє за тією ж схемою, яку ми вже бачили в Грузії в 2008 році та в Криму в 2014 році. Як сказала пані президент, ми засуджуємо це найрішучішим чином, і я впевнений, що говорю від імені всіх країн ЄС, що жодна з них не визнає ці сфальсифіковані результати", – сказав верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. - "Ми закликаємо міжнародну спільноту зробити те саме, тому що ці референдуми - це цілковите порушення міжнародного права та принципів Статуту ООН".
Боррель оголосив про розширення списку санкцій проти понад 1300 високопосадовців, олігархів, військових керівників та пропагандистів й організацій, відповідальних за підривання територіальної цілісності України, що "підтримують, допомагають чи отримують зиск" від вторгнення до України. До переліку ЄС пропонує додати конкретний осіб та російських і проросійських організацій, що організували й проводили псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що ЄС розглядає заборону імпорту частини російських алмазів.
Пропозиція щодо нових санкцій тепер піде на розгляд 27 країн ЄС, які повинні будуть досягти одностайності для їхнього прийняття, нагадує Reuters.
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав послабити санкції проти Москви. Однак Польща та країни Балтії наполягають на тому, що лише посилення санкцій позбавить Кремль фінансових можливостей для ведення війни.
Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого ЄС уже запровадив шість раундів санкцій проти Кремля, останній раунд обмежень, нагадує "Радіо Свобода", був у липні.
Тим часом, Сполучені Штати найближчим часом планують запровадити анонсовані раніше масштабніші санкції з метою посилити фінансовий тиск на Кремль та ізоляцію російської економіки, повідомляє газета The Wall Street Journal. Об'єктами санкцій можуть стати пов'язані з державою фінансові інституції, що мають ключове значення для функціонування економіки: Агенція зі страхування внесків, що гарантує банківські депозити росіян, та платіжна система "Мир".
Санкції також можуть бути введені проти Національного клірингового центру та Національного розрахункового депозитарію, які забезпечують нормальне функціонування ринку цінних паперів. Адміністрація Байдена також розглядає можливість відключення від системи SWIFT ще кількох російських банків, розширення кількості товарів, заборонених до експорту до Росії та запровадження санкцій проти кількох російських компаній.
Остаточне рішення про те, які з цих санкцій буде введено, поки що не прийнято, пише The Wall Street Journal.
Кремль продовжує називати свою війну в Україні "спеціальною операцією", а заходи обмеження з боку Заходу - "економічним егоїзмом". Нині ж МЗС Росії повідомило, що невдовзі зробить "спільні дії" щодо "втілення у життя" начебто "сподівань" жителів незаконних угруповань Л/ДНР та окупованих територій Запорізької та Херсонської областей "бути разом із Росією."
У статті використано матеріали Reuters, The Wall Street Journal, "Радіо Свобода"
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«Якщо Україна програє, миру не буде». Європейські та американські експерти про необхідність підтримки України
Союзники України постали перед дилемою: з одного боку, вони хочуть допомогти Україні звільнити свої території від російської окупації, а з іншої, вони побоюються, що постачання наступальної зброї може призвести до ескалації конфлікту. Є і інші ризики – розтягнення у часі війни, яка і так вже триває понад півроку, може виснажити не лише російські, але і українські ресурси, а також дає більше можливостей для Кремля розколоти єдність Заходу, вбити клин між суспільствами і владою.
Про це говорили учасники форуму, який організував Центр аналізу європейської політики (CEPA), американський аналітичний центр США, який займається дослідженням Центральної та Східної Європи.
Колишні та нинішні європейські політики, політологи, військові, які взяли участь у віртуальному форумі під назвою «Назустріч моменту: союзники на роздоріжжі», обговорювали новий виток російської війни в Україні після того, як Кремль оголосив мобілізацію та одночасно оголосив про свої наміри анексувати окуповані українські території шляхом так званих «референдумів».
Війна може тривати не місяці, а роки – американський генерал у відставці
Член Міжнародної ради лідерства CEPA генерал-лейтенант армії США у відставці Стівен Твітті вважає, що в президента Росії Володимира Путіна немає багато можливостей, і те, що він робить зараз – це кидає більше людей, щоб вирішити проблему, до якої він був неготовий – український контрнаступ за підтримки західної зброї.
«І друга річ, яку роблять всі автократи, загнані в кут – це потрясати зброєю, ядерною зброєю. І ми, хоч і маємо ставитися до цього з пересторогою, це не має нас стримувати», – вважає американський генерал.
На думку генерала, цей імпульс українських сил потрібно підтримати подальшим постачанням зброї. Але, на думку генерала Твітті, зараз сили, що змагаються за контроль в Україні, є приблизно рівними, і це означає, що війна може тривати «навіть не місяці, а роки».
Якщо вся Європа постачатиме танки Україні, Німеччина також погодиться – колишня міністерка оборони
Колишня міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, а нині cпівголова Міжнародної ради лідерства CEPA каже, що головним викликом для союзників буде втримати ряди, зберегти єдність у підтримці України протягом цього часу.
Вона згадала, що в Німеччині точаться дискусії про те, чи постачати в Україну ті види зброї, які допоможуть українцям швидше звільнити свою територію. Керівництво країни ніяк не може зважитися на це рішення. Але, можливо, якщо не лише Німеччина буде постачати танки в Україну, німці зможуть переступити через цей психологічний бар’єр.
За словами німецької експертки, пропозиція від посла Крістофа Гойсґена з Мюнхенського безпекового форуму, дає надію – він пропонує створити європейський консорціум і в рамках багатосторонньої домовленості дати Україні танки, про які Київ публічно просить вже багато місяців.
Колишній прем’єр-міністр Фінляндії Александр Стубб вважає, що дискусія навколо України зараз зводиться до двох таборів: тих, хто хоче миру і тих, хто хоче справедливості.
«Ті, що хочуть миру, хочуть його зараз і за всяку ціну. А інші кажуть, що ні, ми маємо довести справу до кінця. І єдиний спосіб, яким ми можемо довести справу до кінця в ситуації, коли переговори не є можливими, є надати українцям усю наявну зброю. Все, що ми можемо, ми маємо зробити. Я думаю, що коли український президент Володимир Зеленський каже, що вони борються за свою свободу і за міжнародну демократію, за міжнародні правила і норми, то він не перебільшує», – каже Стубб.
Підтримка України зростає, коли вона перемагає, а щоб вона перемагала, їй потрібно більше зброї – колишній фінський прем'єр
Говорячи про потенційні проблеми взимку, коли можуть піднятися ціни на енергоносії, інфляція та виникнути тиск на уряди, щоб вони шукали миру на умовах Путіна, фінський політик каже, що поки не бачить таких ознак.
Якщо Путін використає ядерну зброю, він втратить європейську громадську думку повністюАлександр Стубб
Він каже, що його більше турбувала ситуація влітку, коли на полях в Україні була патова ситуація, але зараз, коли українці почали вигравати, підтримка України тільки зросла. А крім того, ядерні погрози Кремля грають прооти нього, вважає Стубб.
«Якщо Путін використає ядерну зброю, він втратить європейську громадську думку повністю», – каже він.
Стубб говорить, що заходу вже вдалося ізолювати Росію економічно, політично, фінансово, енеренергетично, навіть у культурі та спорті.
«Тож Путін вдався до еко-тероризму – підриває газогони «Північний потік» 1 і 2 (версія з навмисним підривом газогонів не була доведена, але вона отримує дедалі більше доказів, – ред.), тож громадська думка є чітко на стороні українців. Але дуже важливо для політиків продовжувати пояснювати ціну миру і ціну війни. Поки вони це роблять, і роблять непогано», – вважає Александр Стубб.
Ми маємо розуміти, що якщо Україна програє, миру не буде. Буде велика проблема для Європи і світуАннегрет Крамп-Карренбауер
Те, що потрібно почути і зрозуміти західним аудиторіям, каже Аннегрет Крамп-Карренбауер, це – те, що говорить президент Путін і його міністр оборони, що Росія воює не лише проти України, але і проти Заходу.
«Ми маємо розуміти, що якщо Україна програє, миру не буде. Буде велика проблема для Європи і світу. І для людей, які мають побоювання зростання цін і та інших речей, наші уряди мають надати зрозумілі політичні відповіді. І це для мене так само важливо, як надавати зброю Україні», – каже колишня німецька міністерка.
На її думку, зараз зростає усвідомлення того, що ця війна не вигідна нікому в світі, навіть в регіонах, які далекі від Європи – Південна Корея і Японія зблизилися на цьому тлі.
Її фінський колега вважає, що і Китай не підтримує президента Росії в продовженні цієї війни, бо стосунки зі Заходом для нього важливіші. І для Заходу також важливо не ізолювати та не перетворювати Китай з конкурента на противника.
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- Голос Америки
Громадянам США радять залишити Росію "поки є можливість"
З огляду на оголошену у Росії мобілізацію, через російську війну в Україні, посольство США в РФ закликало своїх громадян не їхати до країни, а тим американцям, які вже там перебувають, порадило залишити країну.
"Росія може відмовити громадянам із подвійним громадянством визнавати громадянство США, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їх виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу", - наголошує дипломатичне представництво.
У заяві посольство звертає увагу на обмеженість комерційних рейсів і те, що дипмісія має суттєві обмеження щодо надання допомоги громадянам США, а варіанти транспортування, можуть раптово стати ще більш обмеженими: "Якщо ви бажаєте покинути Росію, вам слід якомога швидше зробити це самостійно".
Крім того, американські дипломати нагадують: "В Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова", тож громадянам США радять уникати "будь-яких політичних чи соціальних протестів" та не фотографувати правоохоронців, адже "російська влада заарештувала громадян США, які брали участь у демонстраціях".
"Голос Америки" уже повідомляв про масовий виїзд громадян Росії у прилеглі країни, зокрема, Грузію та Казахстан після оголошення мобілізації.
Тим часом, російська влада повідомила, що фіксує імена громадян, які виїжджають із країни після оголошеної мобілізації.
Західні експерти й політики називають оголошення мобілізації у Росії, ядерні погрози та проведення фіктивних "референдумів" на окупованих російськими військами територіях України ознакою слабкості президента РФ Путіна.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
- Голос Америки
Сенат США почав розглядати законопроект, що включає більше 12 млрд дол допомоги Україні
У вівторок Сенат США проголоcував за початок розгляду законопроекту, що забезпечує урядове фінансування до 16 грудня, і, зокрема, містить положення про допомогу Україні обсягом 12,4 млрд дол.
Законопроект, серед іншого, передбачає 35 мільйонів доларів на "підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні", цитує текст документів Reuters.
Раніше CNN повідомило, з посиланням на посадовця адміністрації США, що законопроект допоможе зміцнити ядерну безпеку в Україні на тлі загроз для найбільшої атомної електростанції в Європі, ЗАЕС.
Початок процедури голосування отримав 72 голоси сенаторів, більше ніж 60 необхідних, після того, як американські законодавці досягнули домовленості щодо положень дозвільної системи для будівництва енергетичної інфраструктури.
Очікується, що остаточно Сенат проголосує за законопроект до кінця цього тижня. Відповідний законопроект має схвалити і Палата представників. Щоб набути сили закону, схвалений обома палатами Конгресу законопроект має підписати президент.
- Голос Америки
Директор ЦРУ прокоментував мобілізацію РФ та ядерні погрози Путіна - CBS
В інтерв'ю американському каналу CBS, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наразі складно визначити, чи блефує російський президент Володимир Путін, коли говорить про готовність застосувати "всі заходи", включаючи ядерну зброю.
"Наразі важко сказати", наскільки слова Путіна є блефом, заявив Бернс в інтерв'ю ведучій CBS Норі О'Доннел, повну версію якого буде опубліковано 2 жовтня. Бернс зауважив, що до таких погроз Путіна варто ставитись дуже серйозно і "слідкувати за сигналами справжньої підготовки", а також дуже чітко повідомляти про наслідки, до яких призведе застосування ядерної зброї.
Коментуючи російську мобілізацію, Бернс зауважив, що російське військо має і інші проблеми, крім нестачі особового складу.
"Його військо має багато проблем і особовий склад - лише одна з них", - заявив посадовець. Він відзначив, що мобілізація не вирішить питань тренування, обладнання та логістичної підтримки.
Про те, що США наразі не бачать готовності Росії застосовувати ядерну зброю, але погрози Кремля сприймають дуже серйозно заявляла і речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у понеділок 26 вересня.
"Що стосується будь-яких доказів чи шансів – наразі ми цього не бачимо. Але ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно. Наразі ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – так речниця Білого дому відповіла на запитання, чи вважають США, що шанси застосування Росією ядерної зброї зараз вищі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення до України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю одному з американських каналів заявив, що США закликають Кремль припинити розмови про можливе використання ядерної зброї.
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