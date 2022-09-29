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- Голос Америки
Підтримка США допомогла українцям протистояти агресії Путіна, але боротьба далека від завершення - сенатори про додаткові $12 млрд Києву
"Через сім місяців від початку конфлікту стало абсолютно очевидним, що американська підтримка значною мірою допомогла українському народу протистояти злій, жорстокій агресії Путіна", - заявив Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті, анонсуючи бюджетний законопроект США, який, зокрема, містить положення про допомогу Україні у 12,4 мільярда доларів.
"Але боротьба далека від завершення, і ми повинні продовжувати допомагати сміливому, доблесному українському народу", - підкреслив він і додав, що законопроект допоможе українцям "отримати більше зброї, зібрати розвіддані та втримали уряд на плаву під час війни".
Мітч МакКоннелл, лідер республіканської меншості в Сенаті, пояснив: "Допомога Україні – це не якийсь доброзичливий, символічний жест. Це буквально інвестиція в нашу власну національну безпеку та безпеку наших союзників. Припинення наступу Путіна на Україну зменшить його здатність загрожувати іншим цілям у всьому вільному світі. Це також допоможе стримувати інші авторитарні режими, такі як Китай".
За словами сенатора-республіканця, "послідовна підтримка Сенатом України, в розумних рамках, відіграє вирішальну роль і спонукає наших союзників активізуватися".
Україні потрібно більше танків, бойових машин, ракет більшої дальності, артилерії та систем протиповітряної оборони, HIMARS, безпілотників, а також - підготовчі тренування на західних винищувачах, сказав МакКонелл. Він закликав адміністрацію президента Джо Байдена "діяти оперативно, щоб якомогашвидше передати усе необхідне українським силам на передовій".
"Справжня сила та рішучість не провокують хулігана, - його провокують зволікання та слабкість", - сказав республіканець.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, законопроект, що забезпечує урядове фінансування до 16 грудня, серед іншого, передбачає 35 мільйонів доларів на "підготовку та відповідь на потенційні ядерні та радіологічні інциденти в Україні", що допоможе зміцнити ядерну безпеку в Україні на тлі загроз для найбільшої атомної електростанції в Європі ЗАЕС.
Очікується, що Сенат проголосує за законопроект уже нині, а вступить в силу документ після голосування Палати представників і підпису президента США.
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Сенат підтримав законопроект, що включає $12 млрд допомоги Україні
Американський Сенат підтримав бюджетний законопроект про фінансування уряду США до 16 грудня, що, зокрема, містить положення про допомогу Україні у 12,4 мільярда доларів. 72 законодавці підтримали проект, 25 виступили проти. Тепер законопроект має бути проголосований у Палаті представників і підписаний президентом США.
Як повідомляв "Голос Америки", лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що "американська підтримка значною мірою допомогла українському народу протистояти злій, жорстокій агресії Путіна". Але при цьому "боротьба далека від завершення, і ми повинні продовжувати допомагати сміливому, доблесному українському народу", - підкреслив він.
А республіканець Мітч МакКоннелл, лідер республіканської меншості в Сенаті, пояснив: "Допомога Україні – це не якийсь доброзичливий, символічний жест. Це буквально інвестиція в нашу власну національну безпеку та безпеку наших союзників. Припинення наступу Путіна на Україну зменшить його здатність загрожувати іншим цілям у всьому вільному світі. Це також допоможе стримувати інші авторитарні режими, такі як Китай".
Напередодні Пентагон оголосив про додаткові $1,1 млрд військової допомоги Україні, серед яких 18 HIMARS, 50 броньованих машин, два радари для безпілотних літальних систем, тактичні системи зв'язку та інше польове спорядження.
Своє повномасштабне воєнне вторгнення до України, що триває сім місяців, Росія називає "спецоперацією".
- Голос Америки
Що дає Росії анексія українських територій? Експерти прогнозують наступні кроки Кремля
Російська влада зробила останніми днями низку кроків і заяв, які можуть здатись суперечливими – у розмовах з лідерами Китаю, Індії та Туреччини президент Росії Володимир Путін обіцяв швидко закінчити війну і одночасно він оголошує про нову мобілізацію, що триватиме і наступного року. Керівництво Росії натякає на бажання проводити мирні переговори з Києвом і одночасно проводить анексію українських територій та погрожує ядерним ударом. Яка стратегія може стояти за цими кроками? Провідні західні дослідники намагаються розібратися з логікою дій Кремля.
Дослідниця з впливового американського дослідницького інституту RAND Дара Масікот вважає, що Росії потрібно якнайшвидше припинити інтенсивні бої, зупинити підтримку України Заходом та виграти для себе час, щоб відновити свою армію. Всього цього Кремль хоче домогтися через анексію, вважає дослідниця.
«Не виключено, що незвдовзі після незаконної анексії Кремль може запропонувати Україні «припинення вогню» на лінії зіткнення, щоб спробувати заморозити конфлікт. Це була б неприйнятна угода для Києва – Київ дав сигнал, що не погодиться на анексію», – пише Масікот у серії твітів.
У цьому випадку Кремль може зобразити Київ як «агресора» для російського населення – це особливо важливо для них зараз, коли оголошено мобілізацію, і їм потрібні численні виправдання, вважає дослідниця.
Щодо попередження Кремля, що він захищатиме нові анексовані території всіма засобами, включно з ядерною зброєю, то Кремль зробив це також після анексії Криму, нагадує Масікот.
«Російський план ґрунтується на тому, що він зможе шокувати Києв та прихильників України загрозою ескалації, щоб змусити їх зупинитися. Одна проблема для плану Росії: Україна та її прихильники готові продовжувати свої зусилля», – каже дослідниця.
Як каже, Масікот, російське військо є в найгіршому стані з початку війни, і будуть потрібні місяці і роки для того, щоб його відродити, тому продовжувати наступ має сенс для Києва і союзників.
Питання, яке залишається поки що без відповіді, полягає у тому, як поведеться Кремль, коли його анексію просто ігноруватимуть.
«Їхня реакція залежатиме від кількох факторів, і поки що її важко передбачити. Ядерна зброя – не перший крок до ескалації», – каже дослідниця. На її думку, великою кількістю мобілізованих росіяни намагатимуться підкріпити владу на окупованих територіях і поповнити військо на передовій.
Один з провідних фахівців у галузі стратегічних досліджень Великої Британії Лоуренс Фрідман каже, що російські призовники, яких відправлять на фронт негайно, за його підрахунками, в кількості від 60 до 120 тисяч, будуть не лише непідготовленими до боїв, їм не вистачатиме найелементарнішого спорядження.
Але, на думку Фрідмана, головною метою Кремля є стабілізація фронту, щоб допомогти зменшити підтримку Заходу, бо за розрахунком Кремля, Захід поступиться, якщо патова ситуація на фронті протримається щонайменше півроку.
Усіма способами Кремль намагається налякати європейців, щоб вони пішли на поступки, каже у своїй статті почесний професор військових досліджень в Королівському коледжі Лондона. В хід, на думку Фрідмана, іде і енергетичний саботаж підводних газогонів.
«Якщо Росія несе відповідальність за ці таємничі вибухи, і важко уявити, хто ще це може бути, ми можемо здогадуватись, яким міг бути посил: продемонструвати, що російський газ може бути втрачений назавжди, або свого роду сигнал північним країнам, щоб нагадати їм про їхню вразливість, незважаючи на те, що вони є частиною НАТО, чи конкретна загроза новому трубопроводу з Норвегії до Балтії або більш загальне, темніше попередження про вразливість усіх підводних труб і кабелів, якщо Росія захоче спричинити додаткові збої», – розмірковує британський дослідник.
Але він каже, що сигнали, які змушують одержувачів здогадуватися про їхнє значення, рідко бувають ефективними.
Також, на думку Фрідмана, легітимізувати захоплення українських територій через «абсурдні референдуми з 98% підтримки», не лише не отримають міжнародного схвалення, але і ще більше підрірвуть аргументи Росії щодо утримання Криму.
Тож військові невдачі, на думку британського дослідника, роблять малоймовірною більш тривалу гру, в якій росіяни сподіваються втримати захоплені території за допомогою нових підкріплень та шантажу Заходу.
Підприємець Андрій Ставніцер: про відкриття в Україні клініки «Суперлюди» для протезування військових. Інтервʼю
Підприємець Андрій Ставніцер – власник одного з найбільших контейнерних терміналів в Україні. Він з командою працює над відкриттям в Україні клініки «Суперлюди», яка буде займатися протезуванням військових. Про цей та інші гуманітарні і благодійні проекти підприємець розповів Ірині Соломко.
Чорногорія затримала росіян і чорногорців за підозрою в шпигунстві
За даними Чорногорської газети Pobjeda, затримано 6 російських дипломатів, 30 росіян з тимчасовими видами на проживання та 2 громадян Чорногорії.
У четвер представник влади Чорногорії повідомив, що в країні розпочато розслідування щодо невстановленої кількості осіб за звинуваченням у шпигунстві.
Чорногорська газета Pobjeda, з посиланням на неназвані джерела, з'ясувала, що за підозрою у шпигунстві затримано 38 осіб, переважно громадян Росії. За даними газети, оперативники агентства національної безпеки (ANB) та спеціальної державної прокуратури Чорногорії (SDT) затримали шістьох російських дипломатів, 30 громадян Росії з тимчасовим посвідкою на проживання та двох чорногорців.
Прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович, у прямій трансляції засідання кабінету міністрів, заявив, що для захисту інтересів країни, проводиться «міжнародна операція» з іноземними партнерами та прокуратурою, але не навів подробиць.
Вукас Радонич, представник SDT, повідомив агентству Reuters, що поліція провела обшуки в кількох квартирах, шукаючи докази змови і шпигунства. «Відповідно до запиту SDT і ухвали суду, поліція обшукує низку квартир та інших приміщень через обґрунтовану підозру в змові з метою створення злочинної діяльності та шпигунстві», — заявив він по телефону Reuters.
Радонич також повідомив, що після завершення обшуків «буде визначено, кому будуть пред'явлені звинувачення і хто буде заарештований». Проте, він не уточнив, скільки підозрюваних було викликано на допит.
Чорногорія, член НАТО і кандидат на членство в Європейському Союзі, приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. У минулому Чорногорія вже надсилала російських дипломатів.
У 2016 році Чорногорія звинуватила російських агентів у причетності до змови з метою привести до влади проросійську опозицію, вбити тодішнього прем'єр-міністра Міло Джукановича та зупинити вступ країни до НАТО.
У статті використано матеріали Reuters.
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