Радники Байдена й Ердогана обговорили війну в Україні та обмін полоненими

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у Стамбулі з речником і головним радником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана - Ібрагімом Каліном. Під час зустрічі вони обговорили війну Росії в Україні та зусилля зі звільнення полонених, повідомила речниця Ради національної безпеки Адрієн Уотсон.

"Вони обговорили свою подальшу підтримку України перед обличчям агресії Росії, включаючи засудження спроби Росії незаконної анексії української території. Пан Салліван висловив свою вдячність за зусилля Туреччини щодо поліпшення глобальної продовольчої безпеки шляхом сприяння експорту українського зерна та її дипломатичну роботу щодо звільнення українських військовополонених, зокрема, двох американських громадян, утримуваних Росією". Як пояснює CNN, йдеться про арештованих у Росії американців Пола Вілана та Бріттні Ґрінер.

Салліван і Калін також обговорили питання регіональної безпеки, включаючи підтримку мирних переговорів між Вірменією та Азербайджаном, важливість діалогу та дипломатії для вирішення будь-яких розбіжностей у Східному Середземномор’ї та прогрес щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, - повідомляє Білий дім.

Раніше "Голос Америки" розповідав про спогади американських військовиків, які воювали на стороні України й опинились в російському полоні, а нещодавно були звільнені під час останнього обміну полоненими.

Вони відмовилися надавати подробиці, але сказали, що поводження із ними у російській тюрмі було жорстоким: "Кожне з наших прав людини порушили. Нас катували”.

Про страти, катування та інші порушення прав людини у полоні розповідають й українські військовики та цивільні. Низку свідчень і доказів цього зібрали в Організації об'єднаних націй. "Ми були шоковані кількістю страт у місцях, які відвідали", - сказав Ерік Моз, очільник слідчої групи ООН.

Росія відкидає звинувачення у злочинах проти людяності.

У статті використано матеріали CNN