"Ми були шоковані кількістю страт" - розслідування ООН виявило докази воєнних злочинів в Україні

Група експертів Ради ООН з прав людини повідомила, що попереднє розслідування виявило докази воєнних злочинів в Україні після початку російської війни. Експерти сфокусувались на чотирьох областях, що перебували під частковою окупацією російських військ: Київщина, Чернігівщина, Харківщина та Сумщина.

"Ми були шоковані кількістю страт у місцях, які відвідали. Комісія зараз вивчає такі смерті у 16 містах і поселеннях", - сказав Ерік Моз, очільник слідчої групи ООН й колишній суддя Європейського суду з прав людини, який очолював Міжнародний кримінальний трибунал з розслідування геноциду в Руанді. При цьому, як зазначає AP, Моз утримався від того, аби назвати відповідальних за ці злочини.

Також суддя зазначив, що були виявленні випадки вчинення російськими військовими гендерних і сексуальних злочинів проти людей віком від 4 до 82 років. У висновку комісії також цитують свідчення колишніх ув'язнених, яких утримували в російських слідчих ізоляторах, в яких йдеться про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання.

"Свідчення звірств Росії щодня стають жахливішими, останнім стало виявлення місць масового поховання в Ізюмі, де тіла мають ознаки тортур", - сказала посолка США у Раді ООН з прав людини Мішель Тейлор. Вона закликала продовжувати розслідувати свідчення операцій із фільтрації, примусові депортації та зникнення, згадавши "численні джерела", які повідомлять, що російська влада допитала, затримала й примусово допортувала від 900 тисяч до 1,6 мільйона українських громадян.

Німецька посолка в Раді ООН з прав людини Катаріна Сташ також підкреслила: "Не сумнівайтесь, ми притягнемо до відповідальності тих, хто вчинив ці злочини".

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Тіла жителів Бучі, яких за свідченнями місцевих вбили російські солдати. Київщина, 3 квітня 2022. REUTERS/Zohra Bensemra

Висновки комісії ООН можуть стати важливою частиною роботи прокурорів Міжнародного кримінального суду, які можуть винести звинувачення у воєнних злочинах в Україні, хоча те, чи Росія чи інші ймовірні відповідальні колись понесуть покарання, залишається непевним, пише AP.

Після представлення цієї доповіді комісія перейде до розслідування інших ймовірних злочинів, вчинених у контексті російської агресії, зокрема, організації фільтраційних таборів та примусове вивезення дітей до Росії.

Раніше "Голос Америки" повідомляв про те, що генпрокурори США та України Меррік Гарленд і Андрій Костін підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме співпраці та координації зусиль у розслідуваннях та судових переслідуваннях винних у воєнних злочинах, скоєних на території України після вторгнення Російської Федерації.

"Сполучені Штати підтримують народ України в його невтомному прагненні дотримуватись верховенства права та домагатися справедливості для жертв перед лицем триваючої агресії Росії", – сказав Гарленд.

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing - Click to reveal Місце масового поховання в Ізюмі, виявлені після звільнення ЗСУ від російських військ на Харківщині, 19 вересня 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Київ стверджує, що після початку війни Росія вчинила злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини геноциду проти України, заявляє про численні докази масових страт, тортур, насильства та депортацій на окупованих російською армією територіях і закликає створити спеціальний трибунал для розслідування.

Росія відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 18 вересня змогло підтвердити 5 916 випадків загибелі і 8 616 – поранення цивільних людей в Україні, пише "Радіо Свобода".

У статті використано матеріали AP, Reuters, "Радіо Свобода"