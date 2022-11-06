ЄС запропонує Україні цього тижня пакет фінансової допомоги на 2023 рік – Урсула фон дер Ляєн

Президент Зеленський у телефонній розмові у неділю обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пакет макро-фінансової допомоги. «Президентка фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує суттєвий пакет фінансової допомоги Україні розміром до 1,5 мільярда євро на місяць, на загальну суму до 18 мільярдів євро, що значно допоможе Україні покрити свої фінансові потреби у 2023 році», - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Європейської комісії. Голос Америки Українською в Telegram Підпишіться Підпишіться

У повідомленні зазначено, що лідери визнали важливість передбачуваного та регулярного фінансування ключових функцій держави. Також сторони обговорили довго-термінові позики, які мають підтримають проведення в Україні реформ та її просування до членства в ЄС, як також продовження надання ЄС гуманітарної допомоги Україні, особливо протягом зими.

Лідери також обговорили важливість гарантування експорту сільськогосподарської продукції України на світові ринки.

«У додаток до повної підтримки зусиль ООН досягти угоди з Росією щодо Чорноморської зернової ініціативи, лідери також обговорили плани розширити потужності Коридорів солідарності ЄС-Україна, які використовувались до цих пір для транспортування сільськогосподарського та іншого експорту України від початку війни Росії проти України», - йдеться в повідомленні ЄК.

Зеленський та фон дер Ляєн також обговорили посилення санкцій проти Росії, роль Ірану у підтримці російської агресії та шляхи відповіді.

У своєму Тветтері президентка написала, що пропозиція пакету фінансової допомоги на 2023 буде обговорюватись вже цього тижня та знову пообіцяла продовження підтримки України з боку ЄС.

«Добре залишатися у тісному контакті з президентом Зеленським. Позитивний розвиток: ми запропонуємо цього тижня пакет фінансової допомоги для України на 2023 рік. ЄС підтримуватиме Україну так довго, як це буде потрібно», - написала фон дер Ляєн.