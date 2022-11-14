«Російська армія відступає… Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна», - каже представник ЄС.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив на зібранні європейських міністрів закордонних справ, що досягнення української армії у визволенні території України від російських загарбників підтверджують дієвість міжнародної підтримки і показують потребу, щоб допомога тривала і надалі.

Очевидно - що більше зброї ми зможемо надати, то швидше ця війна закінчиться.

Жозеп Боррель сказав, що міністри ЄС на нараді 14 листопада в Брюсселі офіційно оголосять початок європейської програми навчання українських військових, що охопить, як він сказав, приблизно 15 тисяч солдатів і почне діяти через пару тижнів.



Навчання відбуватимуться в Польщі, сказав він, наголосивши, що до програми «готові долучитися багато країн».

«Російська армія відступає. Це дуже добра новина. Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна. Нам треба робити це далі. Нам треба і далі допомагати Україні усіма нашими можливостями: військово, а також тиснути на Росію і пояснювати решті світу наслідки цієї війни», - сказав Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком наради європейських міністрів.

Посадовець назвав «поворотним моментом» російської війни в Україні те, що росіяни відступили на лівий берег Дніпра і полишили Херсон, не наважившись на битву українцями за місто.

Боррель вважав за потрібне наголосити, що європейська допомога Україні, якщо врахувати допомогу від установ ЄС, а також окремих держав «більша, ніж повідомляється у деяких новинах».

Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс, коментуючи перебіг російської війни в Україні, сказав: «Очевидно - що більше зброї ми зможемо надати, то швидше ця війна закінчиться».

Тим часом український президент Володимир Зеленський заявив у щойно визволеному Херсоні, що Україна вдячна іншим країнам, зокрема державам НАТО за допомогу і виокремив роль наданої українським військовим західної ракетної артилерії.

Напередодні у відеозвернені президент України повідомив, що вже зараз у Херсонській області задокументовали понад 400 злочинів війни.

«На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти», - сказав він.

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