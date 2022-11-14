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«Російська армія відступає… Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна», - каже представник ЄС.
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив на зібранні європейських міністрів закордонних справ, що досягнення української армії у визволенні території України від російських загарбників підтверджують дієвість міжнародної підтримки і показують потребу, щоб допомога тривала і надалі.
Очевидно - що більше зброї ми зможемо надати, то швидше ця війна закінчиться.Ґабріеліус Ландсберґіс
Жозеп Боррель сказав, що міністри ЄС на нараді 14 листопада в Брюсселі офіційно оголосять початок європейської програми навчання українських військових, що охопить, як він сказав, приблизно 15 тисяч солдатів і почне діяти через пару тижнів.
Навчання відбуватимуться в Польщі, сказав він, наголосивши, що до програми «готові долучитися багато країн».
«Російська армія відступає. Це дуже добра новина. Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна. Нам треба робити це далі. Нам треба і далі допомагати Україні усіма нашими можливостями: військово, а також тиснути на Росію і пояснювати решті світу наслідки цієї війни», - сказав Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком наради європейських міністрів.
Посадовець назвав «поворотним моментом» російської війни в Україні те, що росіяни відступили на лівий берег Дніпра і полишили Херсон, не наважившись на битву українцями за місто.
Боррель вважав за потрібне наголосити, що європейська допомога Україні, якщо врахувати допомогу від установ ЄС, а також окремих держав «більша, ніж повідомляється у деяких новинах».
Литовський міністр закордонних справ Ґабріеліус Ландсберґіс, коментуючи перебіг російської війни в Україні, сказав: «Очевидно - що більше зброї ми зможемо надати, то швидше ця війна закінчиться».
Тим часом український президент Володимир Зеленський заявив у щойно визволеному Херсоні, що Україна вдячна іншим країнам, зокрема державам НАТО за допомогу і виокремив роль наданої українським військовим західної ракетної артилерії.
Напередодні у відеозвернені президент України повідомив, що вже зараз у Херсонській області задокументовали понад 400 злочинів війни.
«На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої країни, куди змогла зайти», - сказав він.
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- Голос Америки
США впродовж наступних двох тижнів дадуть Україні новий пакет допомоги - Салліван
Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван у спілкуванні з пресою на борту літака «Air Force-1» розповів, що вже протягом наступних двох тижнів США дадуть Україні додатковий пакет допомоги.
«Ми стабільно надаємо допомогу в сфері безпеки. Ви бачили пакет, який ми щойно анонсували. Протягом наступних двох тижнів буде ще один за приблизно таким самим графіком і приблизно такого ж масштабу, як ми робили протягом останніх кількох тижнів і місяців. Так що нема послаблення нашої підтримки чи відхилення від частоти та інтенсивності цієї підтримки. Ми також консультуємося з Конгресом щодо отримання додаткових ресурсів, оскільки дивимося вперед на наступний рік», - сказав Салліван.
Радник з нацбезпеки також додав, що не правильно ставити питання, чи будуть українські сили продовжувати операції протягом зими, чи ні.
«Я вважаю, що є трохи бінарного підходу у питанні наближення зими - чи будуть вестися бої чи не будуть. І я думаю, що такий підхід неправильний. Мова йде більше про рішення, які українцям доведеться приймати щодо швидкості та темпів операцій, а не про те, чи будуть вони їх вести чи ні», - сказав він.
Джейк Салліван супроводжує президента Джо Байдена, який візьме участь у саміті «Групи двадцяти» на Балі, Індонезія, що розпочне роботу 15 листопада. На саміті Президент Байден, за словами Саллівана, зосередиться на пошуку практичних шляхів подолання наслідків війни, яку розв’язав Путін.
«Я думаю, президент Байден дивиться на G-20 як на можливість зібратися разом з лідерами найбільших економік світу, щоб впоратися з наслідками війни Росії в Україні. І тому він зосередиться на пошуку практичних рішень щодо продовольчої безпеки, енергетичної безпеки, боргу, багатостороннього розвитку, банківської реформи».
Путін, країна якого входить в "Групу двадцяти", не планує брати участь в саміті, повідомили ЗМІ посольство Росії в Індонезії а також уряд Індонезії. У посольстві додали, що Путін може долучитись до подій саміту в режимі онлайн, а на Балі Росію представлятиме Лавров.
Індонезія запросила президента України Володимира Зеленського взяти участь у саміті. Зеленський планує виступити зі зверненням в режимі онлайн.
У спілкуванні з пресою Джейк Салліван зазначив, що рішення Путіна не приїхати на саміт говорить само за себе.
«Президент Путін прийняв рішення зі своїх причин, під тиском, під яким він опинився. Президент Байден перебуває або незабаром прибуде на Балі. Він там буде. Сполучені Штати будуть там, щоб зайняти міцну позицію, щоб допомогти досягти позитивного порядку денного G-20. І ми вважаємо, що у контрасті (з Путіним) перебування президента Байдена там демонструє, що він готовий засукати рукави та допомогти вирішувати проблеми. Відсутність там президента Путіна говорить само за себе. І мені нема чого додати до цього».
Низка країн, включаючи США, планують під час саміту наголосити на важливості підтримки України і ще раз засудити російську агресію. Президент США Джо Байден звернеться з закликом до країн-однодумців "потужно виступити проти російського незаконного вторгнення та незаконної війни в Україні", яка погіршила багато з існуючих світових проблем, заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван напередодні.
Раніше в п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт АСЕАН в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський.
- Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.
- Голос Америки
Демократи зберегли контроль над Сенатом
Демократична партія зберегла контроль над Сенатом США в суботу ввечері після переобрання сенаторки-демократки Кетрін Кортес Масто в Неваді, що дало демократам 50 місць проти 49 місць у республіканців.
Кортес Масто перемогла кандидата від республіканців Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора Невади, і виграв.
«Я не здивований явкою. Я неймовірно задоволений явкою», – сказав президент Джо Байден у Пномпені, Камбоджі, де зустрічається з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії.
«Я вважаю, що це відображення якості наших кандидатів. ... Я з нетерпінням чекаю на наступні два роки», – сказав він.
Завдяки перемогам Кортес Масто і сенатора-демократа Марка Келлі в Аризоні, за підрахунками Associated Press, демократи тепер контролюють 50 місць у Сенаті.
Останній штат, який не визначив переможця - Джорджія. Ця гонка буде вирішена під час другого туру виборів 6 грудня між сенатором-демократом Рафаелем Ворноком і його суперником від Республіканської партії, колишнім футболістом Гершелем Вокером.
Навіть якщо Вокер переможе, що також дасть республіканцям 50 зі 100 місць у Сенаті, демократи будуть контролювати цей орган, оскільки віце-президентка Камала Харріс, члегкиня демократичної партії може віддавати свій голос, вирішивши нічию.
Контроль Палати представників все ще вирішується, оскільки остаточні підрахунки голосів ще не опубліковані в багатьох округах, переважно в західних штатах. «Ми можемо виграти», — сказав Байден. «Чи виграємо ми, ще невідомо».
Бюлетені, надіслані поштою в день виборів, можуть бути підраховані в Неваді, якщо вони були отримані до суботи. Підрахунок усіх бюлетенів у цьому штаті має бути завершений до четверга.
Співробітники виборчої комісії в Аризоні також продовжують підраховувати бюлетені, щоб визначити результат боротьби за посаду губернатора, а також за три місця в Палаті представників.
Карі Лейк, кандидат у губернатори штату від Республіканської партії, звинуватив представників виборчої комісії в окрузі Марікопа, найбільш населеному штаті Аризона, у навмисному затягуванні підрахунку голосів, щоб створити враження, що демократи справляються краще, ніж вони є насправді.
Республіканський голова наглядової ради округу Білл Гейтс відкинув звинувачення, заявивши, що співробітники працюють від 14 до 18 годин на день і продовжуватимуть це робити до вихідних.
«Так все працює в Аризоні протягом десятиліть», — сказав він, додавши: «Ми робимо все, що в наших силах, і досі зберігаємо точність».
У боротьбі за контроль над Палатою представників республіканці наблизилися до перемоги, але ще не досягли більшості місць.
Виглядає, станом на неділю республіканці мають 211 місць у Палаті представників, де для більшості потрібно 218. За даними The Associated Press, підрахунок голосів триває, демократи отримали 204 місця, 20 крісел залишаються невизначеними.
Республіканці кажуть, що вони впевнені, що здобудуть більшість у Палаті представників, хоча вони висловлюють занепокоєння тим, що розмір їхньої політичної переваги над демократами, швидше за все, буде набагато меншим, ніж прогнози перед виборами, які передбачали «червону хвилю» переможців республіканців в Палати представників.
Якщо республіканці справді візьмуть контроль над Палатою представників, це дасть їм право вето на порядок денний президента Джо Байдена та можливість проводити розслідування щодо дій адміністрації.
У середу Байден охарактеризував свою Демократичну партію як таку, що позмагалась з республіканцями краще, ніж очікувалося, і оголосив, що запросить лідерів обох партій до Білого дому після того, як він повернеться із зустрічі G-20 в Індонезії, щоб обговорити, як працювати разом над пріоритетами в економіці та національній безпеці.
Яким би не був остаточний результат, Байден сказав, що вибори, проведені лише з незначними суперечками по всій країні, були хорошим днем для Америки.
«Наша демократія пройшла випробування в останні роки, але своїми голосами американський народ висловився і ще раз довів, що демократія — це те, ким ми є», — сказав він.
- Голос Америки
Британська розвідка пояснила повернення до шкіл Росії курсу військової підготовки
Поверненням до шкіл курсу військової підготовки російська влада прагне збільшити кількість учасників для мобілізації та призову, а також прищепити населенню ідеологію патріотизму та довіри до державних установ – йдеться в недільному дописі Міністерства оборони Великобританії, яке посилається на дані розвідки.
«9 листопада 2022 року міністр освіти Сергій Кравцов заявив, що військова підготовка повернеться до російських шкіл із вересня 2023 року…Російські офіційні особи намагалися відновити це навчання в 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Було сподівання, що ініціатива покращить якість призовників. Через вісім років мало що змінилося, і якість російських призовників залишається поганою, з низьким моральним духом і обмеженою підготовкою», - йдеться у повідомленні Міністерства оборони.
Розвідка пише, що розробка навчальної програми буде завершена до кінця 20222 року, після чого вона пройде процес затвердження. Міноборони Росії підтримало цей крок та заявило, що на курс має бути виділено не менше 140 годин на рік.
«Ймовірно, ця підготовка має на меті підготувати студентів до військових навичок, коли вони наближаються до призовного віку, а також збільшити кількість учасників для мобілізації та призову. Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів».
Подібна програма, за якою учні проходили обов’язкову військову підготовку, існувала за радянських часів, вона закінчилася в 1993 році. Програма включала підготовку до хімічної або ядерної атаки, надання першої допомоги та досвід поводження та стрільби з автоматів Калашникова.
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