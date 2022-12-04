Росія формує «тіньовий флот» для обходу нафтових санкцій – Financial Times

Росія формує «тіньовий флот» для обходу обмежень на продаж нафти, які західні країни запровадили у відповідь на вторгнення в Україну, пише Financial Times.

На думку аналітиків, після набрання санкціями чинності Росії буде потрібна більша кількість танкерів, тому що збільшиться довжина кожного рейсу: нафта, яка раніше продавалася в Європі, буде відправлена новим покупцям в Азії. Трейдери стверджують, що створення «тіньового флоту» зменшить вплив санкцій, але не усуне його.

За оцінками судноплавного брокера Braemar, Росія, яка значною мірою залежить від іноземних танкерів для перевезення нафти, сформувала флот із понад 100 застарілих танкерів. Енергетична консалтингова компанія Rystad стверджує, що у 2022 році Росія додала в ланцюжок нафтоперевезень 103 танкери за рахунок закупівель та перерозподілу суден, які обслуговують Іран та Венесуелу – дві країни, на які поширюється західне нафтове ембарго.

Анонімну купівлю танкерів можна відстежити за значним збільшенням неназваних або нових покупців, що зʼявляються в реєстрах. Як правило, таким суднам 12–15 років, і очікується, що їх буде списано впродовж найближчих кількох років, розповів керівник відділу досліджень танкерів у Braemar.

У компанії також зазначають, що в 2022 році оператори, повʼязані з Росією, придбали до 29 супертанкерів, відомих як VLCC (Very Large Crude Carrier). Це великі танкери для перевезення сирої нафти, кожен з яких здатний перевозити понад 2 мільйони барелів. Передбачається, що Росія також додала до свого флоту 31 танкер розміру Suezmax, здатний перевозити близько 1 мільйона барелів кожен, і 49 танкерів Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тисяч барелів.

На думку аналітиків, Росія все одно зазнає браку танкерів і в перші місяці 2023 року може зазнати ускладнень при збереженні рівня експорту, що призведе до зростання цін. Росії потрібно понад 240 танкерів, щоб зберегти поточні обсяги експорту, заявив аналітик Rystad.

2 грудня країни Євросоюзу, «Групи семи» та Австралія домовилися про граничну ціну на російську танкерну нафту у розмірі 60 доларів за барель. З 5 грудня країни надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою, лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижче. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування морських перевезень палива. Країни припускають, що за потреби переглянуть і скоригують стелю. Також у їхній заяві сказано, що граничні ціни планується встановити і на російські нафтопродукти з 5 лютого 2023 року.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час зустрічі з українськими журналістами в Києві назвала цілі запровадження стелі на російську нафту: «Метою тут є те, щоб у міру того, як Європа відвикає від російської нафти і накладає на неї певні обмеження, ми колективно продовжували скорочувати доходи, які Путін отримує від нафти, не тільки в Європі, а й у всьому світі».

«Це матиме подвійний ефект. Це потрібно для того, щоб утримати на ринку російську нафту, яка нам потрібна для того, щоб ціни не зросли в результаті скорочення пропозиції. А також щоб знизити ціну, яку всі готові платити за російську нафту», – додала Вікторія Нуланд.

Раніше міжнародну домовленість щодо обмеження ціни на поставки російської нафти привітала міністерка фінансів США Дженет Єллен. "Разом G7, Європейський Союз та Австралія спільно встановили обмеження на російску нафту, поставлену морем, і це допоможе нам досягнути нашої мети і обмежити основне джерело надходжень Путіна для незаконної війни в Україні а також одночасно збереже стабільність світових енергопоставок", - сказала Єллен.

Росія неодноразово обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової тим країнам, які приєднаються до обмежень.

В матеріалі використані джерела Financial Times.