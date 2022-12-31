Новий рік стане складним для українців, але є підстави для оптимізму, каже один з найвідоміших економістів світу. Інтерв’ю

Новий рік буде складним для українців, але є підстави для оптимізму, коли йдеться про повоєнне відродження української економіки, каже професор економіки Гарвардського університету, колишній головний економіст МВФ Кеннет Рогофф. Один із найвідоміших і найбільш цитованих економістів світу в інтерв’ю Оксані Бедратенко розповів, чим його вразили українські аграрії, чим Україна нагадує Ізраїль та Південну Корею, а також чому російська економіка «повільно задихається».

Рогофф убачає нові можливості для повоєнної економіки України. Адже, каже він, за час війни зміцніло українське виробництво зброї, також є інноваційні розробки в галузі екстреного лікування – все це може стати вагомим додатком до експорту після війни, поряд із відбудованою металургією та сільським господарством. Єдність суспільства дає Україні шанс позбутись як впливу російських олігархів, так і корупції, вкоріненої від радянських часів, переконаний економіст.

Оксана Бедратенко, Голос Америки: Який ваш загальний прогноз, як розвиватиметься економіка України після війни?

Кеннет Рогофф професор економіки Гарвардського університету: Я оптиміст, бо є надзвичайна добра воля щодо України. Однак, найважливіше, щоб повернулись українці з-за кордону, бо не можна відбудувати економіку, якщо втрачені основні працівники. Очевидно, питання в тому, яким буде мир. Скільки ресурсів знадобиться Україні?

Якщо це нагадуватиме Корейський півострів, і щодня буде ризик, що Росія бомбитиме, то буде важко повернути фінансування.

Якщо це нагадуватиме Корейський півострів, і щодня буде ризик, що Росія бомбитиме, то буде важко повернути фінансування. Потрібен міцний мир і, сподіваюсь, - вирішальна перемога України, яка принесе стабільність на кордоні і не допустить нестабільності, яка може виникнути в Росії. Тому треба чесно визнати – це велике питання.

Але в світі – надзвичайна добра воля. Європа точно дуже старатиметься. Але, маємо бути реалістами – перехід буде складний. Це жорстока війна. Україна багато втратила, але з іншого боку – вона отримала значну довіру і славу на світовій арені. Можливо, це допоможе відновитись після війни, але потрібен час. Це не відбувається за ніч.

О.Б.: Зараз грудень, рік майже закінчився. Як ви думаєте, які нагальні виклики для української економіки будуть наступного року?

Треба допомагати і не лише війську, а забезпечувати базові потреби. Інакше більше людей поїде і буде важче втримати економіку.

К.Р.: Ох, це надзвичайно важке питання. Хотів би, щоб відповідь була проста. Надто багато інфраструктури зруйновано – електроенергія, опалення, основні речі, такі як бензин, дизель треба ввозити вантажівками з-за кордону. Перед Україною – надзвичайні складнощі –інакше не скажеш. Я переконаний – українці надзвичайно рішуче налаштовані опиратись російському вторгненню і витримають будь-що. Однак, економіка - в поганому стані.

Гадаю треба допомагати і не лише війську, а забезпечувати базові потреби. Інакше більше людей поїде і буде важче втримати економіку.

Звичайно, чим швидше вдасться досягнути миру, сприятливого для України, тим краще, але наразі ситуація дуже складна.

О.Б.: Наскільки важливим є експорт, щоб відновити Україну і пережити війну?

К.Р.: Після війни експорт є абсолютно життєво важливим для України. Це – невелика економіка, яка спеціалізується на сільському господарстві, металургії, насінні соняшника, агропродукції. Звичайно, є і інше – включаючи комп'ютерні технології, також деякі медичні товари стають важливими. Тут є величезний потенціал та енергія.

Під час війни важко експортувати, а імпортувати потрібно багато, особливо через те, що війна багато пошкодила.

О.Б.: Якщо подивитись на сільське господарство – тут є позитивні новини. Україна продовжує вирощувати врожай.

К.Р.: Певний час, сільське господарство зростало. Зараз це мабуть 40 відсотків експорту. Гарна новина, як ви кажете, те, що незважаючи на війну, як видається, аграрне виробництво збережене. Наше дослідження показує – збережено 70-75 відсотків довоєнних рівнів. Це вражає не лише з огляду на руйнування, втрату струму, але через еміграцію – стільки потенційних робітників поїхало.

Звичайно, важко продавати агропродукцію, через блокаду, але є потенціал. До війни це йшло добре, а зараз, з обіцянкою вступу до Європейського Союзу, торгівля з Європою розшириться і з’явиться багато можливостей, яких не було до війни.

О.Б.: Щодо металургії – Україна експортувала багато сталі, але, за оцінками Світового банку, бомбардування зруйнували половину українських металургійних потужностей. Чи значить це, що українська економіка більше не покладатиметься на металургію?

К.Р.: Вважаю, важливо відбудувати ці заводи. Україна має надзвичайні поклади залізної руди – одні з найбільших в світі. Звичайно, Україна повернеться на ринок, але відбудова потребуватиме грошей.

Україні довіряють, як Ізраїлю, що дозволило йому збільшити експорт зброї

Є галузі, де роль України через війну виросла, наприклад, виробництво зброї. Україні довіряють, як Ізраїлю, що дозволило йому збільшити експорт зброї. Є довіра до екстреної медицини. Українці мають інноваційні ідеї, наприклад, в лікуванні опіків, і це згодом можна буде експортувати. Але, гадаю, серцевиною економіки певний час залишатиметься сільське господарство та металургія.

О.Б.: Як щодо інвестицій? Нещодавно Nestle оголосила про намір побудувати завод в Україні. Чи поспішатимуть іноземні компанії інвестувати?

К.Р.: Тут треба бути реалістами. До війни Україна роками інтегрувалась до світової торгівлі, але все ж не стала частиною каналів поставок, як Азія. Однак має цей потенціал, коли стане частиною Європи. Щодо прямих інвестицій – тут досвід поганий. Україна за прямими іноземними інвестиціями була нижче за близькі за рівнем доходів населення країни - краще, ніж Туреччина, але гірше за Албанію та Грецію. І всі знають причини – корупція і судова система.

Люди хочуть бути в Європі, а корупція вкорінена в радянському минулому і її частково виженуть разом з російськими олігархами

І серіал, яким прославився Зеленський, на цьому дуже сильно наголошує. Оптимізм в тому, що війна змінить психологію українців, люди хочуть бути в Європі, а корупція вкорінена в радянському минулому і її частково виженуть разом з російськими олігархами. Але це важко змінити. Подивіться навіть на Корею, яка стала розвиненою і багатою, але корупція довго залишалась …

Цей виклик не унікальний для України - подивіться на країни, які стали членами Європейського Союзу - певний час Болгарія, Румунія, інші колишні держави соціалістичного блоку мали проблеми з тим, щоб позбутись спадку радянської імперії. Росія потерпає від цього, а Україна має шанс цього позбутись.

О.Б.: А куди рухається російська економіка?

К.Р.: Гадаю, російській економіці звичайно погано, але не так як Україні, бо ніхто Росію не бомбить. Якусь користь мають різні санкції проти російської економіки, але Китай та Індія купують нафту, хоч і зі знижкою. Росію відрізали від експорту високотехнологічних товарів. Її економіка точно повільно задушиться.

Сподіваємось, світ змусить Росію до миру. І найбільше, звичайно, роблять українці

Економіка Росії, за офіційними даними, впала десь лише на 4-5 відсотків, порівняно з 30 відсотками для України. Думаю, справжні цифри значно більші. Звичайно, це поліцейська країна. Йде мобілізація, звичайні люди дуже страждають. Репресії як в Ірані чи Північній Кореї. Це жах. Однак, на жаль, в такій ситуації економіка може падати, а автократи залишатись при владі.

Щоб прямо відповісти на ваше питання – російська економіка падає не так швидко. Є санкції, але вони так швидко не діють. Основним фактором буде виснаження російського війська.

Сподіваємось, світ змусить Росію до миру. І найбільше, звичайно, роблять українці. І вони переможуть. Однак коли – не можу сказати.