Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва - Reuters

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в понеділок прибуде до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє агентство Reuters з посиланням на «політичне джерело».

Мелоні, яка вступила на посаду в жовтні, заявила, що планує відвідати Київ до річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року.

Не зважаючи на суперечки з цього питання в її правлячій правій коаліції та розділену громадську думку, Мелоні підтримує Україну.

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, лідер консервативної партії Forza Italia, яка входить до коаліції Мелоні, минулого тижня заявив, що не буде планував би зустрічі із Зеленським, якби той досі був главою уряду, оскільки звинувачує президента України у війні з Росією, пише Reuters.

Європейська народна партія (ЄНП), членом якої є Forza Italia, заявила в п’ятницю, що скасовує запланований захід у Неаполі на червень через зауваження Берлусконі щодо України. Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, один із засновників Forza Italia, заявив у суботу, що зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою на полях зустрічі "Групи семи" в Мюнхені, запевнивши його в підтримці Італії.

Нещодавно Італія та Франція завершили переговори про постачання Києву навесні передової системи ППО.

В матеріалі використані джерела Reuters