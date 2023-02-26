Російська морська піхота зазнає значних втрат в Україні – Міноборони Великої Британії

Зображення з Вугледарського району Донецької області засвідчують «концентровані втрати російської техніки», про це у своєму недільному зведенні заявила військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Там зазначають, що це, ймовірно, техніка 155-ї російської морської піхотної бригади.

У міністерстві заявляють, що морській піхоті «доручено виконувати одні з найскладніших тактичних завдань у війні, і вона понесла надзвичайно значні втрати».

У повідомленні міністерства, опублікованому в Twitter, йдеться про те, що здатність бригад морської піхоти «майже напевно значно погіршилася», оскільки її підрозділи були поповнені «недосвідченим мобілізованим персоналом».

Як повідомляв Голос Америки, у суботу Європейський Союз схвалив десятий пакет санкцій проти Росії в річницю вторгнення Москви в Україну.

Пакет включає посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.

ЄС заявив, що 10-й раунд санкцій проти Росії з початку війни був спрямований на те, щоб ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запасних частин для зброї, яка використовується проти України.

У суботу Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, заявило, що Росія, ймовірно, вичерпала свої постачання іранських безпілотників.

«Багато було знищено в перші дні року», — повідомили в міністерстві.

Західні та українські офіційні особи заявили, що західні санкції заважають Росії поповнити свої запаси керованої зброї, яка базується на імпортованих мікрочіпах.