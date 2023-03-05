Путін повинен відвести війська, це основа для переговорів - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відповідальність за припинення війни в Україні залишається на президенті Росії Володимирі Путіні.

«На мою думку, необхідно, щоб Путін розумів, що він не досягне успіху зі своїм вторгненням та своєю імперіалістичною агресією, і що він повинен вивести війська. Це основа для переговорів, і, якщо ви подивитеся на пропозиції українців, легко зрозуміти, що вони готові для миру, але дещо має бути зроблено, і це має зробити Путін ", - сказав Канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмі на каналі CNN "Fareed Zakaria GPS".

На питання Фаріда Закарії, чи можливі безпекові гарантії для України від НАТО чи членство в ЄС в обмін на «визнання втрати Криму й частин Донбасу», канцлер відповів, що ніяких «рішень без українців не буде».

«Ми не будемо приймати рішення за них. Ми підтримуємо їх... Ми сказали їм, що вони можуть претендувати на членство в ЄС, і вони працюють, аби досягнути прогресу у відповідності критеріям. Я думаю, вони знають, що ми готові організувати певні безпекові гарантії на мирний час, але ми ще туди не дійшли», - сказав Щольц.

Він додав, що дуже важко судити про те, що буде далі в Україні, але запевнив, що союзники продовжуватимимуть підтримувати Україну фінансовою, гуманітарною допомогою, а також зброєю.

Шольц також розповів, якою є ситуція з енергетикою внаслідок рішення ЄС поетапно відмовитись від російських енергоносіїв. За його словами, Німеччина пройшла зиму краще, ніж очікувалося:

«Ніхто рік тому не очікував, що ми зможемо легко економічно пережити ситуацію, коли не буде постачання газу до Німеччини та інших країн Європи з Росії. Але ми справились. Ми збільшили потужності імпорту зрідженого газу із західних потрів Європи, ми будуємо нові порти на півному узбережжі Німеччини».

Шольц також добре відгукнувся про президента Джо Байдена, з яким 3 бепрезня мав переговори напередодні, сфокусовані головним чином на війні в Україні.

«Він дуже поінформований про міжнародні відносини», — сказав Шольц. «Я вважаю, що він один із найкваліфікованіших президентів, який знає, як йдуть справи у світі, що важливо в часи, які стають все більш небезпечними».

Німецький лідер визнав, що річна російсько-українська війна зайшла в глухий кут, який завдає величезної шкоди Україні. Але він сказав, що не буде змушувати українців йти на незручні компроміси.