Міноборони Туреччини вважає, що Чорноморська зернова угода буде продовжена

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар вважає, що угода, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, буде продовжена. Про це високопосадовець сказав в неділю в інтерв’ю державному агентству Anadolu, як повідомляє агентство Reuters.

Туреччина раніше заявляла, що наполегливо працює над продовженням угоди. «В окремих переговорах з російською та українською сторонами ми побачили, що обидві сторони підходять до цього позитивно. Ми віримо, що це завершиться позитивно, – сказав Хулусі Акар. - Ми вважаємо, що 18 березня термін буде продовжено».

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва між Росією та Україною ООН і Туреччини в липні минулого року, мала на меті запобігти глобальній продовольчій кризі, дозволивши безпечно експортувати українське зерно, заблоковане вторгненням Росії, з трьох українських портів.

Угоду було продовжено на 120 днів у листопаді та буде продовжено 18 березня, якщо жодна сторона не висуне заперечень. Разом з тим Москва вже сигналізувала, що погодиться на продовження, лише якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, будуть зняті.

Російський сільськогосподарський експорт не був прямим об’єктом мішені Заходу, але Москва каже, що санкції щодо її платіжної, логістичної та страхової індустрії є перешкодою для її можливості експортувати власне зерно та добрива.

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН на початку лютого постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, останнім часом Росія блокує роботу Чорноморської зернової ініціативи, загострюючи глобальну продовольчу кризу. "РФ перешкоджає процедурам перевірки. Відразу після того, як експорт українських продуктів харчування почав зростати, Росія скоротила кількість інспекційних груп з п'яти до трьох і штучно збільшила тривалість кожної інспекції", - заявив високопосадовець. Також, повідомив Кислиця, російські інспектори регулярно під різними приводами відмовляються працювати, поки всі інші сторони готові виконувати свої обов’язки.

Як повідомляв Голос Америки, Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.

«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен міністрам закордонних справ «Групи двадцяти» у Нью-Делі.

Блінкен попередив, що поточна угода закінчується цього місяця, а Росія не погодилася продовжити цю життєво важливу домовленість.

Як відомо, 20 країн приєднались до ініціативи "Зерно з України".