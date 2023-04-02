Американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II із позивним KL12 залетів у повітряний простір над Чорним морем, випливає з даних сервісу Flightradar24. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Літак НАТО проводить розвідку біля берегів Румунії.

Раніше американський телеканал CNN повідомив, що після інциденту зі втратою американського дрона біля берегів Криму США направляють свої розвідувальні безпілотники на велику відстань від Криму.

Це «безумовно обмежує здатність збирати розвіддані», пов’язані з війною в Україні, повідомив телеканал із посиланням на високопоставленого американського військового.

14 березня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем два російські винищувачі Су-27 перехопили американський військовий розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок інциденту США втратили дрон, який впав у море.

У Державному департаменті США інцидент назвали "нахабним порушенням міжнародного права".

Як повідомляв раніше Голос Америки, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі сказав, що США регулярно здійснюють польоти літаків у Європі як у суверенному, так і в міжнародному повітряному просторі, відповідно до міжнародного права та зі схвалення приймаючих країн – для зміцнення колективної європейської оборони та безпеки» та підтримки національних цілей Альянсу, партнерів і Вашингтона.

Небезпечні маневри Росії, що призвели до падіння американського безпілотника, є "частиною моделі агресивних, ризикованих і небезпечних дій російських пілотів у міжнародному повітряному просторі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня на відкритті засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

"Тож не сумнівайтесь, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та працювати там, де це дозволено міжнародним правом. Росія зобов’язана експлуатувати свою військову авіацію безпечно та професійно", - підкреслив глава Пентагону.