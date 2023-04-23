США евакуювали працівників свого посольства в Судані

Військові сили США пізно ввечері у суботу евакуювали працівників американського посольства в Судані на двох вертольотах Chinook під час «швидкої та чистої» операції. Про це повідомляє канал ABC News, посилаючись на офіційних осіб американської армії.

Президент Джо Байден підтвердив евакуацію персоналу США з Хартума, проведену за його розпорядженням, і заявив, що адміністрація продовжуватиме допомагати американцям у Судані. Байден похвалив співробітників посольства, зазначивши, що вони «втілюють дружбу та зв’язок Америки з народом Судану».

Президент Байден додав, що посольство було тимчасово закрито, але «наша відданість народу Судану та майбутньому, якого вони хочуть для себе, нескінченна».

Генерал-лейтенант Дуглас А. Сімс, директор з операцій Об'єднаного комітету начальників штабів, описав операцію з евакуації як «швидку та чисту». За його словами, група спецпризначенців була на місці в Хартумі менше години.

Сімс сказав, що до 100 осіб, включаючи американців з посольства та інший персонал з неназваних посольств, були евакуйовані, включаючи всіх морських піхотинців США, які забезпечували безпеку в посольстві.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що призупинення діяльності посольства в Хартумі було пов’язане зі зростанням ризику для безпеки персоналу.

«Широкомасштабні бої спричинили значну кількість смертей і поранень серед цивільного населення та пошкодження основної інфраструктури та створили неприйнятний ризик для персоналу нашого посольства», — йдеться у заяві Блінкена.



Як повідомляє Радіо Свобода, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британські сили також «завершили складну та швидку евакуацію британських дипломатів та їхніх сімей із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства». Крім того, Франція і Німеччина 23 квітня заявили, що розпочали операції з евакуації, яка допоможе європейцям та іншим громадянам.

15 квітня в столиці Судану та інших містах спалахнули сутички між регулярною армією та воєнізованим угрупованням «Сили швидкої підтримки». Дві військові фракції – колись політичні союзники, а тепер противники на полі бою – борються за контроль над Хартумом і прибутковим експортом мінеральних ресурсів країни, особливо золота.

За даними ООН, через бойові дії в Судані загинули 413 людей, ще 3551 поранені.